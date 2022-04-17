PUBG Mobile İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

Son yılların en popüler battle royale oyunlarından olan ve dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip PUBG’nin mobile versiyonu olan PUBG Mobile’de isim değiştirmek için uygulamanız gereken bazı adımlar var. Gelin PUBG Mobile isim değiştirme nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla görelim.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte son yıllarda hiç olmadığı çok mobil oyunla tanıştık. Şüphesiz bunlar arasında en popüler olanı, sevilen battle royale oyunu PUBG’nin mobil versiyonu olan PUBG Mobile’dır. Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından aktif olarak oynanan PUBG Mobile’de isim değiştirme nasıl yapılır sorusu ise pek çok kullanıcı için hala merak konusu.

PUBG Mobile isim değiştirme işlemi için öncelikle bir isim kartına sahip olmanız gerekiyor. Gerçek para ile ya da bazen oyun parası ile isim kartı satın alabileceğiniz gibi belirli bir seviyeye geldiğiniz zaman bu öğe oyun tarafından otomatik olarak da veriliyor. Sık sık bu işlemi yapamayacağınız için yazımızdaki adımları dikkatli okumanızda yarar var. Gelin PUBG Mobile isim değiştirme nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla görelim.

PUBG Mobile isim değiştirme nasıl yapılır?

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Adım #1: PUBG Mobile oyununu açın:

İlk kez PUBG Mobil oynayacaksanız öncelikle mobil cihazınızın işletim sistemine uygun versiyonu iOS için App Store üzerinden ya da Android için Google Play Store üzerinden indirin. Farklı kayıt yöntemlerini kullanarak ya da e-posta adresiniz ile bir PUBG hesabı oluşturun.

İlk kez hesap oluştururken oyun sizden zaten yeni bir isim girmenizi isteyecek. İsim değiştirme işlemi yapmamak için kayıt sırasında doğru bir isim seçebilirsiniz. Ancak Facebook ile oyuna kayıt olan çoğu kullanıcı varsayılan bir isim alıyor ve daha sonra bu ismi değiştirmek istiyor. PUBG Mobile isim değiştirme işlemi için sıradaki adıma geçin.

Adım #2: Envanter butonuna dokunun:

PUBG Mobile oynamaya başladıktan sonra başarılar kazandıkça yeni öğeler ve oyun içi paralar kazanacaksınız. Kazandığınız tüm öğeleri sağ alt köşede bulunan envanter butonu üzerinden açacağınız sayfada görebilirsiniz. Oyun paralarınızla ya da gerçek para ile satın aldığınız öğeler de envanter sayfasında görünecektir.

Adım #3: İsim kartına dokunun:

Gelelim PUBG Mobile isim değiştirme işleminin en önemli noktasına, isim kartı. Oyun isminizi değiştirebilmek için bir isim kartına ihtiyacınız var. Ancak oyunu açar açmaz bir isim kartına sahip olmuyorsunuz. Elbette gerçek para karşılığında dilediğiniz zaman pek çok öğe gibi bir isim kartı da satın alabilirsiniz.

Peki bedava PUBG Mobile isim kartı nasıl alınır? Öncelikle biraz sakin olmalı ve oyunun tadını çıkarmalısınız. Çünkü PUBG Mobile isim kartı, 10. seviye oyunculara verilen bir hediyedir. Bu seviyeye gelmeniz yaklaşık 15 gün sürebilir. Bu nedenle isim değiştirme işlemi yapmadan önce oyunu biraz oynayın, ilerleyin, ödüller kazanın ve beğenmeseniz bile adınıza biraz katlanın.

Adım #4: Yeni isminizi yazın:

PUBG Mobile isim değiştirme kartını açtıktan sonra sistem sizden yeni adınızı girmenizi isteyecek. Yeni isminizi yazarken acele etmeyin çünkü isim değiştirme işlemini öyle her an yapamıyorsunuz. Yeni ve benzersiz bir isim seçtikten sonra işlemi onaylayın ve yeni adınızla ortalığın tozunu attırmaya başlayın.

PUBG Mobile hakkında bilgiler:

Geliştirici: Level Infinite

Puan: 4,1

İndirme sayısı: 500 Milyon +

Pek çok farklı harita üzerinde arkadaşlarınızla ya da dünyanın farklı noktalarındaki oyuncularla battle royale maçları yapabileceğiniz PUBG Mobile, akıllı telefonlar için özel olarak geliştirilmiştir. Klasik modda 100 oyuncu bir haritanın içine bırakılıyor ve o andan itibaren takımınızla birlikte başınızın çaresine bakmanız gerekiyor. Sayısız silah, cephane ve aksesuar ile bütün gücünüzü ortaya koyarak savaşın ve sonunda kazanan siz olun.

PUBG Mobile isim değiştirme kartı nasıl alınır?

Eğer diyorsanız ben bekleyemem, parası neyse vereyim de yeni bir isim kartı alayım; 3000 BP karşılığında kendinize dilediğiniz zaman bir isim değiştirme kartı alabilirsiniz. Hatta para vermek sizin için sorun değilse canınız sıkıldıkça 3000 BP karşılığında isim kartı alarak sık sık PUBG Mobile isim değiştirme işlemi yapabilirsiniz.

Garibanın yüzü güler mi, bedava isim kartı alamaz mıyız diyorsanız; elbette alırsınız. Sakince oyunu oynamaya başlayın ve başarılarınızı arttırın. Yaklaşık 15 gün içinde 10. seviyeye geldiğiniz zaman bir PUBG Mobile isim kartınız olacak. Elbette öncelikle oyuna gelen son güncellemeyi yüklemiş olduğunuzdan emin olmalısınız. Bazen bu tür güncellemeler sonunda PUBG Mobile isim kartı gibi bazı öğelerin hediye edildiğini de görebilirsiniz.

PUBG kaç defa isim değiştirilir?

Bu konuda kesin bir şey söylemek pek doğru olmaz çünkü PUBG Mobile isim değiştirme işlemi için öncelikle bir isim kartına sahip olmalısınız. Parasını vereyim alayım dediğiniz zaman da öyle dakika başı isim değiştiremiyorsunuz. Bol bol isim kartınız olsa bile PUBG Mobile isim değiştirme işlemini günde en fazla bir kez yapabilirsiniz.

Neden PUBG Mobil isim değiştirme işlemi yapmalıyım?

İnternet kafede ‘counter attığımız’ dönemlerde o an için oyunda eğlenceli bir isim buluyor ve güle eğlene oynuyorduk. Ancak artık durumlar değişti. ‘Bizim masayı yarım saat daha uzat’ diyen oyuncuların artık dünya çapında milyonlarca dolar kazanan profesyoneller olduklarına şahit olduk. Ya içinizde bir PUBG cevheri varsa ve siz de onlardan biri olursanız?

Nasıl ki sosyal medya platformlarındaki kullanıcı adlarımıza önem veriyoruz, oyunlardaki isimlerimiz de son derece önemli. Ortalığı kasıp kavurduğunuz bir maç sonrası gurur duyduğunuz bir ad yazmasınız istersiniz. Oyun sırasında yeni birileri ile tanıştığınız zaman o kişilerin sizin nasıl bir isimle tanımasını tercih edersiniz bir düşünün.

Akıllı telefonunuzun işletim sisteminde bulunan oyun hesabınız üzerinden kayıt işlemi yapıyorsanız bu tür bir sorununuz olmayacaktır. Ancak her oyun için özel bir hesap açmaya çalışıyorsanız hayalinizde kurduğunuz oyuncu adı her zaman karşınıza çıkmayabilir. Tüm oyunlar için ortak bir isim seçtiğiniz zaman farklı oyunlarda ve platformlarda çok daha tanınır olmanız işten bile değil.

Son yılların en popüler battle royale oyunlarından PUBG’nin mobil versiyonu olan PUBG Mobile’de isim değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. PUBG hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.