PUBG Mobile'ın İlk Resmi Season 11 Afişi Yayınlandı

PUBG Mobile'ın Season 11'i beraberinde getirecek 0.16.5 güncellemesiyle ilgili çeşitli resmi olmayan görüntüler daha önceden ortaya çıkmıştı. Bu görüntülerle birlikte yeni güncellemenin içeriğine dair bazı fikirler yürütüldü. Yakın zamanda paylaşılan resmi afiş ise bu fikirlere biraz daha resmiyet sağladı ve güncellemenin robot temalı olabileceği kanısının ortaya atılmasına neden oldu.

2017 yılında çıkışından beri yoğun bir şekilde oynanan ve büyük bir sabit oyuncu kitlesine sahip PlayerUnknown's Battlegrounds’un (PUBG) mobil versiyonu olarak çıkarılan PUBG Mobile, sürekli getirdiği yeniliklerle oyuncuların ilgisini üzerinde tutmayı başarıyor. Mobil battle royale oyununun bir süredir beklenen güncellemesinin yeni ortaya çıkan görüntüleri de bu ilgiyi körükleyen etkenlerden biri oluyor.

PUBG Mobile 0.16.5 güncellemesi oyunun hayranları tarafından dikkatle bekleniyor. ‘Mr Ghost Gaming’ adındaki YouTube kanalı, beklenen Season 11 yeniliklerini içeren yeni videoya göre güncelleme çok yakında kullanıma açılacak.

Güncelleme ne zaman çıkacak?

Şu an oyunda bulunan Season 10 bu haftanın sonuna kadar kapanmış olacak ve Season 11 haftaya, 7 Ocak’ta yeni içeriğiyle birlikte PUBG Mobile oyuncularının kullanımına sunulacak. Menülerde değişikliklere sebep olacak ve özel kış içeriği içerecek olan güncelleme, yeni skin ve aksesuarları da beraberinde getirecek.

PUBG Mobile’ın resmi Facebook sayfasında paylaşılan görüntü, güncelleme hakkında bazı fikirler elde etmemizi sağlıyor. Güncellemenin “Bir şeyler hazırlanıyor” Açıklamasıyla paylaşılan tanıtım görüntüsünde köprüden geçmek üzere olan bir Mirado penceresinden dışarı sarkan bir robot kolu görüyoruz. Afişte yer alan ‘Royale Pass Season 11’ yazısı Tron filminin yazı tipinden esinlenilmiş gibi görünüyor. Buradan güncellemenin getireceği Season 11’in robot temasına sahip olacağı kanısına varabiliriz.

Güncellemenin bilinen içeriği neleri kapsıyor?

Daha önce ortaya çıkan görüntülerin sağladığı bilgilere göre güncelleme; yeni bir paraşüt ve yeni bir MK-14 baskısı içeren Ace tier ödülleri ve AKM için Glacier Lab baskısı içeren Gold Tier ödüllerini beraberinde getirecek. Oyunun lobisini kış için yeniden düzenleyen güncelleme, kış temalı araba baskıları ve kış temalı kostümleri de oyunun içeriğine dahil edecek.

Bu kış yeniliklerinin yanında güncelleme ile oyuna yeni bir AWM baskısı ve TDM oyun modunda ekipmana dair değişiklikler eklenecek. Oyuncular TDM modunda ekipmanlarını önceden düzenleme şansına sahip olacaklar ve dahası; oyunun farklı modlarının dosyalarını daha sonra oynamak için indirebilecekler.