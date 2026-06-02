Qualcomm “Dragonfly” İsimli Yepyeni Bir Çip Markası Duyurdu: Veri Merkezlerinde Kullanılacak!

Qualcomm, Computex kapsamında Dragonfly isimli yepyeni bir çip markası duyurdu. Bu marka, veri merkezleri için çip üretecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği Computex 2026, bu hafta boyunca devam edecek ve birçok markadan önemli donanım duyurularını içerecek. Tabii ki en çok merak edilen şirketlerden biri de çip deyince akla gelen ilk markalardan olan Qualcomm.

Qualcomm, Computex için gerçekleştirdiği sunumda sürpriz bir duyuru yaparak “Dragonfly” isimli yepyeni bir çip markası duyurdu. Bu marka, şirketin yapay zekâ adımlarının bir parçası olarak geliyor.

Dragonfly, veri merkezleri için çip üreten bir marka olacak

CEO Cristiano Amon tarafından yapılan açıklamalara göre Dragonfly, şirketin veri merkezi ürünlerini kapsayan yepyeni bir marka olacak. Bu kapsamda sunucular için işlemciler, yapay zekâ hızlandırıcıları ve ortaklarla birlikte geliştirilecek özel silikon projeleri üretilecek.

İlk bakışta yeni bir çip markası olarak görülse de bu Qualcomm için çok önemli bir adım. Firma, şimdiye kadar genellikle akıllı telefon işlemcileriyle biliniyordu. Son zamanlarda tanıttığı Snapdragon X işlemcileriyle PC pazarına da girmişlerdi. Dragonfly ile de yapay zekâ ve veri merkezi donanımına dahil olmuş olacak. Diğer tüm teknoloji devleri gibi Qualcomm’un da amacı yapay zekâ alanında önemli bir yer edinmek. Donanım seviyesinde boy göstererek de yapay zekânın her alanında öne çıkmaya çalışacak.

