Realme 5i'nin Bazı Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme’ye ait olan Realme 5 serisinin en yeni üyesi Realme 5i’nin bazı özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı. Cihaz, 4 GB RAM’e ve Snapdragon işlemciye sahip olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, 6 Ocak’ta Vietnam’da Realme 5i’yi yayınlayacak. Realme 5 serisi (Realme 5 ve Realme 5 Pro) geçtiğimiz ağustos ayında Hindistan’da raflardaki yerini almıştı.

Şirket, Kasım 2019’da ise 48 MP kameraya sahip olan Realme 5s’i çıkarmıştı ki Realme 5 ile Realme 5s arasındaki en büyük farklılık buydu. Realme 5 serisinin yeni üyesi Realme 5i’nin bazı donanım özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı.

Donanım özellikleri

Geekbench’te ortaya çıkan bilgilere göre sürüm numarası RMX2030 olan Realme 5i; Snapdragon 665 yonga setine, 4 GB RAM’e ve Android 9 Pie temelli ColorOS 6’ya sahip olacak.

Telefonun Geekbench skorlarına baktığımızda Geekbench 4.4.2’de tek çekirdekte 1.543, çoklu çekirdekte ise 5.602 puan aldığı görülüyor. Cihazın Geekbench 5.1.0’da tek çekirdek puanı 314, çoklu çekirdek puanı ise 1.389.

Ortaya çıkan bu bilgiler haricinde Realme’nin 5 serisinin yeni üyesi Realme 5i hakkında resmi olarak çok fazla şey bilinmiyor. Cihaz, daha önce Vietnamlı bir perakendecinin internet sitesinde ortaya çıkmıştı ve oradaki özelliklere bakıldığında Realme 5’ten çok da bir farkı olmadığı görülmüştü.

Vietnamlı perakendecinin internet sitesinde ortaya çıkan bilgilerde yeni cihazın Realme 5’ten farklı olduğu iki nokta bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi ön kamerasının özelliklerinin düşürülmüş olması, diğeriyse kristal tasarımın kullanılmamış olması. Şirketin, neredeyse aynı özelliklere sahip akıllı telefonlarını farklı pazarlar için neden yeniden farklı şekilde isimlendirdiği konusu henüz net değil.