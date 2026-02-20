6300 mAh Bataryalı Acayip Uygun Fiyatlı Telefon realme P4 Lite 4G Tanıtıldı

realme, bütçe dostu telefonu P4 Lite 4G'yi tanıttı. Cihaz, büyük bataryası gibi dikkat çeken özellikleri 110 doların altında bir fiyata sunuyor.

Büyük bataryalar, gelişmiş teknik özellikler ve dahasını uygun fiyatlara sunmasıyla son zamanlarda yükselişe geçen marka realme, dikkat çeken telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Çin merkezli firma, P4 Lite 4G ismini verdiği giriş seviyede konumlanan bütçe dostu telefonunu resmen tanıttı.

realme P4 Lite 4G modeli, 167.2 × 76.6 × 7.94 mm boyutlara ve 201 gram ağırlığa sahip. 110 doların altında fiyata sunulmasıyla gerçekten inanılmaz ucuz bir model. Bu yüzden de özellikelri öyle ahım şahım değil. Cihazın arkasında sol üste yerleştirilen kamera adası görüyoruz. Önde ise çentikli tasarım var.

realme P4 Lite 4G teknik özellikleri

Column 1 Column 2 Ekran 6,74 inç, 720 x 1600 piksel, 90 Hz, 563 nit, IPS LCD İşlemci Unisoc T7250 RAM 4/6 GB Depolama 64/128 GB Arka kamera 13 MP (f/2.2) Ön kamera 5 MP (f/2.2) Batarya 6300 mAh (15W) İşletim sistemi Realme UI 5.0 (Android 15)

realme P4 Lite 4G fiyatı