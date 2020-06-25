Realme X3 ve X3 SuperZoom Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Realme, bir süredir beklenen yeni akıllı telefonları X3 ve X3 SuperZoom'u düzenlediği bir etkinlikle duyurdu. Pek çok ortak özelliğe sahip olan akıllı telefonlar, esas farkı kamera donanımlarıyla ortaya koyuyorlar.

Akıllı telefon sektörünün yakından takip edilen üreticilerinden bir tanesi olan Realme, bugün düzenlediği bir etkinlikte uzunca bir süredir beklenen yeni telefonları X3 ve X3 SuperZoom'u tanıttı. Çeşitli söylentiler ve yaşanan sızıntılarla birlikte kimi özellikleri zaten bilinen telefonlar, Realme'nin yaptığı açıklamalarla resmileşmiş oldu.

Realme'nin yeni akıllı telefonları, pek çok ortak özelliğe sahip. Bu ortak özellikler arasında 120 Hz tazeleme oranı ve FHD+ çözünürlük sunan 6.6 inç büyüklüğündeki ekran da bulunuyor. Ayrıca her iki telefon da Qualcomm'un Snapdragon 855+ işlemcisinden güç alıyor. 4.200 mAh bataryaya sahip olan Realme X3 ve X3 SuperZoom, tüketicilere 30 watt hızlı şarj desteği vadediyor.

Karşınızda Realme X3 ve X3 SuperZoom

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Realme'nin yeni akıllı telefonları, tasarım açısından da neredeyse aynılar. Telefonlar arasındaki esas fark, dikey olarak yerleştirilmiş arka kamera kurulumlarından kaynaklanıyor. Ayrıca telefonun ön kameralarında da küçük bir donanımsal fark bulunuyor. Dilerseniz hemen, bu telefonların kameralarının neler vadettiğine bakalım.

Realme X3, 16 MP ana ön kameraya sahip. Bu kameraya 8 MP çözünürlük sunan 105 derecelik ikinci ön kamera eşlik ediyor. X3 SuperZoom'a baktığımızda ise 32 MP çözünürlük sunan ana ön kamerayı görüyoruz. Bu kameraya da tıpkı X3'te olduğu gibi 105 derecelik 8 MP çözünürlük sunan ikinci ön kamera eşlik ediyor. Realme, X3 SuperZoom'da Sony IMX616 ana ön kamera sensörünü tercih etmiş durumda.

Realme X3 SuperZoom'un arka kısmına baktığımızda, 64 MP çözünürlük sunan Samsung GW1 sensörünü görüyoruz. Bu kameraya 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 60x dijital yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 8 MP'lik periskop kamera ve son olarak da 2 MP çözünürlük sunan makro kamera eşlik ediyor. Realme X3 SuperZoom, 960 fps süper yavaş çekimler yapabilme özelliğine de sahip.

Realme X3'e baktığımızda ise yine 64 MP'lik Samsung GW1 sensörünün ana kamera olarak kullanıldığını görüyoruz. Şirket, bu telefonunda 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2x optik yakınlaştırma yapan 12 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera tercih etmiş durumda. Bu telefon da tıpkı X3 SuperZoom gibi 960 fps süper yavaş çekimler yapabiliyor.

Realme X3 ve X3 SuperZoom teknik özellikleri

Ekran: 6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan, 120 Hz LCD

6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan, 120 Hz LCD İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 855+

8 çekirdekli Snapdragon 855+ RAM: Realme X3 için 6 GB ya da 8GB (LPPDDR4x) Realme X3 SuperZoom için 8 GB (LPPDDR4x)

Depolama: Realme X3 için 128 GB (UFS 3.0) Realme X3 SuperZoom için 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.0)

Ön Kamera: Realme X3 için 16 MP + 8 MP Realme X3 SuperZoom için 32 MP + 8 MP

Arka Kamera: Realme X3 için 64 MP + 8 MP + 12 MP + 2 MP Realme X3 SuperZoom için 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C Batarya: 4.200 mAh (30 watt hızlı şarj destekli)

4.200 mAh (30 watt hızlı şarj destekli) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI

Android 10 tabanlı Realme UI Boyutlar: 163.8 mm x 75.8 mm x 8.9 mm

163.8 mm x 75.8 mm x 8.9 mm Ağırlık: 202 gram

Realme X3 ve X3 SuperZoom fiyatı

Realme yetkililerinden yapılan açıklamalara göre X3 ve X3 Super Zoom, beyaz ve mavi renk seçeneklerinde tercih edilebilecek. 30 Haziran itibarıyla satışa sunulacak telefonların ön sipariş sistemi ise bugün başlıyor. Bu akıllı telefonların fiyatı ise şu şekilde belirlenmiş durumda;