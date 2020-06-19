Huawei Enjoy 20 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, geleceği önceden duyurulan Enjoy 20 Pro'yu resmen tanıttı. Uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkan Enjoy 20 Pro, sahip olduğu Dimensity 800 işlemci ile 5G desteği sunarken tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin yeni telefonunu 19 Haziran'da duyuracağından bahsetmiştik. O gün nihayet geldi çattı ve Huawei, yeni akıllı telefonu Enjoy 20 Pro'yu resmen duyurdu.

Huawei'nin yeni akıllı telefonu Enjoy 20 Pro, 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Bu ekran, tüketicilere 90 Hz tazeleme oranı sunuyor ve telefon, yüzde 91.2 ekran/gövde oranına sahip. Ufak bir çentiğe sahip olan ekran, üzerinde 16 MP çözünürlük sunan ön kamerayla birlikte geliyor. Tüketiciler bu ön kamera ile 30 fps'de 1080p videolar çekebiliyorlar.

Karşınızda Huawei Enjoy 20 Pro

Huawei Enjoy 20 Pro, MediaTek Dimensity 800 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, Huawei'nin yeni akıllı telefonun 5G desteğine sahip olduğunun da bir göstergesi. Ayrıca bu akıllı telefonda 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneği bulunuyor. microSD desteğine de sahip olan telefon, 256 GB'ye kadar microSD kart kullanımına imkan tanıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumunun olduğu görülüyor. 48 MP çözünürlük sunan ana kameraya sahip olan telefonda 8 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğündeki makro kamera da bulunuyor. Telefonun makro kamerası, süper gece modu ve 120 derece geniş açılı çekim yapma özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

Huawei'nin yeni akıllı telefonunda 4.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve bu batarya, etkileyici bir şekilde 22.5 watt hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca Huawei, yeni akıllı telefonunda Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzünü kullanıyor. Son olarak, bu akıllı telefonda da Google Servisleri'nin olmadığını vurgulamak gerekiyor.

Huawei Enjoy 20 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç, FHD+

İşlemci: MediaTek Dimensity 800

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği mevcut)

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

Bağlantı: 5G (SA/ NSA), 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS/ A-GPS, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1

Batarya: 4.000 mAh (22.5 watt hızlı şarj desteği)

Boyutlar: 160 mm x 75.32 mm x 8.35 mm

Ağırlık: 192 gram

Huawei Enjoy 20 Pro fiyatı

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Enjoy 20 Pro, 24 Haziran itibarıyla Çinli tüketicilerin beğenisine sunulacak. Telefon, ilerleyen dönemlerde ise küresel pazarlardaki yerini alacak.