Redmi 9 Power Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Redmi, bütçe dostu yeni telefonu Redmi 9 Power'ı duyurdu. Oldukça mütevazı özelliklere sahip Redmi 9 Power, beklentisi fazla yüksek olmayan, günlük ihtiyaçlarını gidermek isteyenleri hedef alıyor.

Xiaomi'nin alt markası olarak varlığını sürdüren Redmi, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonunu duyurdu. Giriş seviye bir akıllı telefon olan "Redmi 9 Power", bütçe dostu mütevazı bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Çentikli bir ekran ile gelen Redmi 9 Power'ın ekran boyutu, 6,53 inç. FHD+ çözünürlük sunan ekran, tüketicilere 400 nit parlaklık sağlıyor. Corning Gorilla Glass 3 korumasına sahip olan ekranın ekranında yer alan ön kamera çözünürlüğü ise 8 MP olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi 9 Power, giriş seviyede yüksek ekran/gövde oranı sunuyor

Redmi 9 Power, sekiz çekirdekli Snapdragon 662 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 4 GB RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanıyla destekleniyor. Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzüyle gelen telefonun 18 watt hızlı şarj desteği sunan 6.000 mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor. Telefonun kutusunda yer alan şarj cihazı ise 22,5 watt hızlı şarj desteği sağlıyor.

Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası yer alıyor. Redmi'nin bütçe dostu telefonu, kamera özellikleriyle fiyatının karşılığını verebilecek gibi görünüyor.

Redmi 9 Power teknik özellikleri

Ekran: 6,53 inç büyüklüğünde FHD+

6,53 inç büyüklüğünde FHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP İşletim Sistemi: MIUI 12

MIUI 12 Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Boyutlar: 162,3 mm x 77,3 mm x 9,6 mm

162,3 mm x 77,3 mm x 9,6 mm Ağırlık: 198 gram

Redmi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre bu telefonun fiyatı şu şekilde olacak;