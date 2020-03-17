Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, önümüzdeki hafta yeni amiral gemisi telefonu Redmi K30 Pro'yu tanıtacak. Güçlü donanımının yanı sıra uygun fiyatlı olması beklenen akıllı telefonun AnTuTu puanı açıklandı.

Xiaomi, geçen yıl aralık ayında Redmi K30'u tanıtmıştı. Redmi markasının Genel Müdürü Lu Weibing, birkaç haftadır süregelen tanıtımların ardından Redmi K30 Pro'nun lansmanının 24 Mart'ta gerçekleşeceğini resmi olarak açıkladı.

Redmi, lansman tarihini onaylamanın yanı sıra, yeni amiral gemisi telefonu K30 Pro'nun AnTuTu puanını da açıkladı. Şirketin geçen yıl "gerçek bir amiral gemisi" tanımlamasıyla piyasaya sürdüğü Redmi K20 Pro'nun devamı niteliğinde olan Redmi K30 Pro, AnTuTu'dan 610,296 puan aldı.

Redmi, K30 Pro'nun tıpkı selefi gibi çentiksiz bir OLED ekranla geleceğini zaten doğruladı. Cihaz, 120 Hz yenileme hızıyla 6.67 inç Full HD ekrana sahip olacak. Ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcısı da beklenen özellikler arasında.

K30 Pro, yeni nesil bir amiral gemisi olduğunu gösteren LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama ile gelecek. Ayrıca Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisi tarafından desteklenecek. K30 Pro, piyasadaki en ucuz SD865 destekli telefon olabilir. 5G desteği olan akıllı telefon, 33W hızlı şarj desteği ile birlikte 4.700 mAh bataryaya sahip olacak.

K30 Pro'nun fiyatının yaklaşık 428 dolar olacağı tahmin ediliyor. Şirketin 24 Mart'taki lansman etkinliğinde K30 Pro'nun yanı sıra K30 Pro Zoom Edition'ı tanıtması bekleniyor. Zoom Edition'ın kamera tarafında yüksek yakınlaştırma desteği ile gelmesi olası görülüyor.