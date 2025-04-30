Redmi'nin geçtiğimiz ay duyurduğu Note 14S modeli Türkiye'ye giriş yaptı. Uygun fiyatlı sayılabilecek telefon, sahip olduğu özelliklerle ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası Redmi, geçtiğimiz ay duyurduğu Note 14S modelini Türkiye'de satışa sundu. Fena sayılmayan bir fiyata sahip olan telefon, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bir AMOLED ekranla donatılan redmi Note 14S, 1.300 nit tepe parlaklık değerinin yanı sıra Corning Gorilla Glass 5 korumasıyla ön plana çıkıyor. 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kameranın bulunduğu cihazda parmak izi okuyucu sensör, ekran altına monte edilmiş olarak geliyor.

Karşınızda Redmi Note 14S

MediaTek'in Helio G99-Ultra işlemcisinden güç alan telefonda 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı sunuluyor. Xiaomi HyperOS arayüzü ile çalışan telefonda 67W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir batarya görüyoruz. Redmi Note 14S, Google Gemini, AI Erase, AI Sky gibi yapay zekâ destekli özelliklere de sahip.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. 200 MP ana kameranın bulunduğu cihazda 8 MP ultra geniş açılı kamera ile 2 MP makro kamera yer alıyor. Bu kamera kurulumu da yapay zekâ ile destekleniyor.

Redmi Note 14S özellikleri:

Ekran 6.67 inç, FHD+, 120 Hz, 1.300 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Helio G99-Ultra RAM 8-12 GB (LPDDR4X) Depolama 128-256-512 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 16 MP (f/2.45) Arka Kamera 200 MP (f/1.65) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) İşletim Sistemi Xiaomi HyperOS Batarya 5.000 mAh (67W)

Redmi Note 14S Türkiye fiyatı: