Reeder’ın İlk Elektrikli Aracı ReeV Fancy Resmen Tanıtıldı

Reeder, ilk elektrikli aracı ReeV Fancy'yi Samsun'daki üretim tesisinde tanıttı. Tasarımı ve teknolojisi tamamen Türkiye'de geliştirilen ReeV Fancy, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor.

Reeder Teknoloji, yenilikçi ve yerli ürünleri Türkiye ekonomisine kazandırma hedefleri kapsamında nihai yerlilik oranı hedefi yüzde 80 olan ilk elektrikli aracı ReeV Fancy’yi Samsun'da yer alan fabrikasında gerçekleştirdiği ve pek çok önemli iş insanının da katıldığı bir etkinlik ile tanıttı.

Ayda 20.000 araç üretim hedefi

Tanıtım töreninde konuşan Reeder’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Uygar Saral, şu ifadeleri kullandı: “Reeder’ın bir dünya hayali var: Dünyadaki herkes, her şeye ve herkese eşit mesafede olsun istiyoruz. Dolayısıyla Reeder’ın misyonu en başından itibaren teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak. Bunun için cep telefonunda, tablette, bilgisayarda, televizyonda sürekli çalışıyoruz. Türkiye’deki pazar gerçeklerini inceleyerek ne yapabileceğimize baktığımızda ortaya böyle bir aracı geliştirme hayali çıktı. Özelikle bütün gençleri mobiliteye, özgür ulaşıma kavuşturma hedefimiz vardı, onu başarmak için ilk adımları attık. Şimdi ‘Bu araçla ilgili hayaliniz ne’ diye soruluyor. Ben ayda 20.000 adet aracı üretip, bir kısmını Türkiye'ye, bir kısmını da yurt dışına satacağımızı hayal ediyorum.”

2010 yılında yeni nesil teknoloji ürünleri üretmek amacıyla kurulan Reeder Teknoloji, elektrikli araç hamlesiyle otomotiv sektöründe de giderek artan mikro mobilite ve sürdürülebilirlik talebine yanıt vermeye hazırlanıyor.

Tasarımı ve teknolojisi Reeder tarafından geliştirildi

Sürdürülebilirlik ile inovasyonu buluşturan, tasarımı ve teknolojisi Reeder tarafından geliştirilen ReeV Fancy, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bulunan, Reeder tarafından Ar-Ge ve teknoloji üssüne dönüştürülen eski tütün hangarlarında üretildi.

Peki ReeV Fancy'nin özellikleri neler?

ReeV Fancy, kompakt yapısı ve teknolojik özellikleriyle yoğun şehir hayatında kolaylık sağlayacak bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor.

%100 elektrikli teknolojisiyle sürdürülebilir ulaşımı mümkün kılan ReeV Fancy’nin LiFePO4 bataryası 7,5 kWh kapasiteye sahip. Sıfır karbon emisyonunun yanı sıra çok sessiz olan Reev Fancy, beş saat gibi bir sürede şarj olup tam kapasiteye ulaşıyor. L6e sınıfında 45 km/s maksimum hıza ve 100 km’ye varan menzile sahip araç; 2,3kW AC tek fazlı ev tipi prizlerden kolayca şarj edilebiliyor.

Dar sokaklarda ve yoğun trafikte rahatça hareket edebilmek için tasarlanan ReeV Fancy, mikro boyutlarıyla hem manevra kolaylığı sağlıyor hem de park yeri sorununu ortadan kaldırıyor. 2,49 metre uzunluğunda ve 1,33 metre genişliğindeki Reev Fancy'yi evlerin veya dükkanların önüne dikey olarak bile park etmek mümkün. Aracın bagaj hacmi ise 200 litre.

Tasarım ödüllü mimar, tasarımcı ve sanatçı Rıfat Baltaoğlu'ndan

Ödüllü mimar, multidisipliner tasarımcı ve sanatçı Sayın Rıfat Baltaoğlu tarafından tasarlanan ReeV Fancy, son derece şık bir görünüme sahip. Aracın tasarımında özel üretim jantları, LED mercekli kromaj kaplama farları, parlak ön ve arka far çerçeveleri öne çıkıyor. Ayrıca, dekoratif dodik ve gündüz farı/sinyal/park üçü bir arada bulunan özel aydınlatma modülü, ReeV Fancy'nin tasarımını geliştiren detaylar.

ReeV Fancy'nin içine baktığımızda ise beyaz suni deri kaplamalı, ayarlanabilir sürücü koltuğu, araç içindeki rahatlığı ön planda tutarken; 2+1 bölmeli renkli ön panel bardaklık ve iki adet saklama cebi işlevselliği artırıyor. Geri görüş kamerası, aydınlatma özellikli sunroof, ses ve ısı izolasyonu ile donatılan iç mekân, sürüş sırasında güvenli ve sessiz bir ortam sağlıyor.

ReeV Fancy'nin merkezi dokunmatik ekranı, tüm kontrol ihtiyaçlarını tek bir noktada topluyor. Bagaj camı dahil otomatik cam açma ve kapama, merkezi kilit kontrolü ve dijital termostatlı fan ayarları gibi işlevler ekran üzerinden kolayca yönetilebiliyor. Ayrıca radyo, Bluetooth ve USB özellikleri sunan medya oynatıcı, yol boyunca eğlence ve bağlantı ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu özel tasarım bilgi ekranı ile kullanım kolaylığı ve işlevselliği bir araya getirerek, sürüş deneyimini iyileştirmek hedeflenmiş.

Ön siparişe özel fırsatlar ve uygun fiyatı ile de dikkat çekti

ReeV Fancy, 280.000 TL’den satışa çıktı. Ön siparişe özel olarak sadece 100 adet araç için sunulan 40.000 TL peşinat ve ayda 11.250 TL’den başlayan taksit fırsatıyla araçlar ön siparişe açılır açılmaz tükendi. ReeV Fancy hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.