Rekabet Kurumu, yeni gizlilik sözleşmesiyle tartışmaların odağında yer alan WhatsApp'a açmış olduğu soruşturmada kararını verdi. Buna göre WhatsApp, Facebook ile veri paylaşımını durduracak ve tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirecek.

Yaklaşık bir ay önce yayınlamış olduğu bir resmi açıklama ile WhatsApp ve WhatsApp’ın üst kuruluşu olan Facebook hakkında soruşturma başlattığını duyuran Rekabet Kurulu, söz konusu soruşturmada bugün itibarıyla kararını verdi. Karara göre Facebook, Türkiye’deki kullanıcılar için WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durduracak.

Rekabet Kurumu, soruşturma sonucunda “Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesine” karar verildiğini aktardı.

Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin getirdiği koşulları durdurmasına karar verdi

Aslına bakacak olursak WhatsApp, güncellenen gizlilik sözleşmesinin yanlış anlaşıldığını ifade ettiği 15 Ocak’taki açıklamasında, “Pek çok kişiden son güncellememiz hakkında ne kadar kafa karışıklığı yaşandığını duyduk. Endişe yaratan birçok yanlış bilgi var. Herkesin ilkelerimizi ve gerçekleri anlamasına yardımcı olmak istiyoruz. İnsanların şartları incelemeleri ve kabul etmelerinin için belirlediğimiz tarihi ileri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek.” diyerek sözleşmeyi ertelediğini zaten duyurmuştu.

Rekabet Kurumu’nun WhatsApp ve Facebook hakkında yürüttüğü soruşturma için paylaştığı karar şu şekilde:

“Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”