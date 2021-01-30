Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, hakkında inceleme başlatılan WhatsApp'tan bilgi ve belge talep ettiklerini bildirdi. Bilir, yaptığı açıklamada 12 Ocak'ta başlatılan incelemenin devam ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda hizmet şartlarında bazı değişikliklere giden dijital mesajlaşma servisi WhatsApp, yeni gizlilik politikalarıyla eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Dünya genelinde birçok kullanıcı WhatsApp'ın yeni şartlarını protesto etmek amacıyla Telegram ve Signal gibi alternatif uygulamalara yönelirken, karar verici kurumlar da WhatsApp hakkında inceleme başlatmıştı.

Bu kapsamda WhatsApp hakkında inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şirkete tebligat yapılarak bilgi ve belge talep edildiğini bildirdi. İncelemenin temel ilkeler, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ile açık rızanın unsurları ve açık rızanın hizmet şartına bağlanıp bağlanmaması yönünden gerçekleştirildiğini belirten Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Bilir, 12 Ocak'ta başlatılan incelemenin sürdüğünü belirtti.

WhatsApp, kullanıcılara verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar uzatmıştı:

Yeni gizlilik ilkelerini bu yılın başlarında duyuran WhatsApp, kullanıcılara bu güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bir bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar ve konum bilgileri gibi birçok kişisel verinin Facebook bünyesinde hizmet veren şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların kabulü için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre tanınmış ve şartları kabul etmeyenlerin süre sona erdiğinde uygulamayı kullanamayacağı bildirilmişti.

Bu karara ilişkin kullanıcılardan büyük tepki gören WhatsApp, yapılan açıklamada "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden muaf olacağını, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

Tepkilerin üzerine bir yeni karar daha alan şirket, güncellemenin kabulü için verilen süreyi 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelediğini açıkladı. Buna rağmen birçok kullanıcı, WhatsApp'ı telefonundan silip Telegram ve Signal gibi alternatif uygulamalara geçmeye devam ediyor.