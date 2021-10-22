Renault ile Dacia, birkaç gündür güncellemede olan fiyat listelerini erişime açtılar. Ay ortasında yapılan kur zamları, Renault Clio'nun ve Dacia Sandero Stepway'in fiyatını 6.000 TL, Megane'ın fiyatını ise 4.000 TL etkiledi. Güncel fiyatların ne kadar uygulamada olacağı şimdilik bilinmiyor.

Türkiye'de uzun zamandır tartıştığımız konulardan bir tanesi, sıfır araç fiyatları. Pandemi nedeniyle araç bulmanın zorlaşması, fiyatları zaten yükseltmişti. Ancak dolar kurunun da adeta uçuşa geçmesi, otomobil fiyatlarına doğrudan yansıdı. Bu bağlamda; geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde Renault ve Dacia'nın fiyat listelerini güncellemeye aldığından, araç fiyatlarına ay ortasında zam yapılacağından bahsetmiştik. Şirketler, güncellenmiş fiyatlarını nihayet erişime açtılar.

O günkü içeriğimizde, yapılacak kur zamlarının araçların ÖTV dilimlerini değiştirebileceğinden ve bu yüzden de araçlara ekstradan en az 60 bin TL zam gelebileceğinden bahsetmiştik. Renault ve Dacia'nın güncel fiyatlarına baktığımızda, şu an için korkulan durumun yaşanmadığını ancak o günlerin de çok uzakta olmadığını görüyoruz. Gelin hep birlikte, ay ortasında zam kararı alan Renault ve Dacia'nın güncel fiyat listelerine yakından bakalım.

Renault Clio, 6.000 TL zamlandı

Renault'un en popüler modellerinden bir tanesi olan Clio, ekim ayı ortasında gelen zamla birlikte 183 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilir hale geldi. Bu fiyat, güncelleme yapılmadan önce 178 bin TL olarak karşımıza çıkıyordu. Yani Clio'nun başlangıç paketi bile 6.000 TL civarında zamlanmış oldu. Geçtiğimiz günlerde 237 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabilen Renault Megane ise artık 241 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Markanın popüler sedanı, artık 4.000 TL daha pahalı.

Dacia'da da durum farklı değil

Geçtiğimiz günlerde sizler için hazırladığımız içeriğimizde, Dacia Sandero Stepway'in başlangıç fiyatının 203 bin 900 TL olduğunu belirtmiştik. Şimdi bu fiyat, 209 bin 900 TL olmuş durumda. Yani 6.000 TL'lik zam söz konusu...

Renault ve Dacia'nın fiyat listelerine yansıtılan zam, yalnızca bu iki şirketten ibaret olmayacak. Son günlerdeki bir numaralı gündemimiz olan dolar kurunun rekor üzerine rekor kırması, diğer şirketlerin de ister istemez zam yapmasına neden olacak. O gün de belirttiğimiz gibi; artan bu fiyatlar aracın girdiği ÖTV dilimini değiştirdiği an, fiyatlar otomatik olarak en az 60 bin TL daha zamlanmış olacak. Böylesi bir durumla ilgili herhangi bir tedbir alınıp alınmadığı ise şimdilik bilinmiyor.