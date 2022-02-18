Renault, hidrojenle çalışan bir otomobil geliştirdiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre aracın büyük lansmanı mayıs ayında yapılacak. Araçla ilgili tek bilinen, ufak bir fotoğraf.

Otomobil dünyası içten yanmalı motorlardan elektrik motorlarına geçiş yaparken özellikle de Toyota, hidrojen yakıtının kullanımını fazlasıyla önemsiyor. Hatta şirketin hidrojenle çalışan bazı modelleri de var. Ancak yaşanan yeni bir gelişme, Toyota'nın bu noktada sektördeki tek isim olmadığını gözler önüne seriyor. Zira Fransız otomobil devi Renault, düzenlediği bir etkinlikte henüz konsept aşamasında olan hidrojen yakıtlı otomobilini duyurdu.

Renault, konsept otomobiliyle ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Öyle ki bu aracın ismini bile henüz bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, aracın elektrik motoru gibi bir yapıya sahip olmadığı. Yani bu konsept, dizel ya da benzinli araçlardakine benzer bir motor kullanıyor ve onlardan farkı, hidrojenle çalışıyor oluşu.

Renault'un hidrojenli konsepti böyle görünüyor

Aracın paylaşılan görüntüsü, konsept modelin Megane E-Tech Electric'e benzeyeceğini düşündürüyor. İnce LED farlar ile ışıklı logo, şirketin yeni elektrikli otomobilinde de yer almıştı. Yoğun kamuflaj, tasarımla ilgili detay verebilmemizi engelliyor.

Renault tarafından yapılan açıklamalara göre hidrojen motorlu otomobil konsepti için Mayıs 2022'de bir lansman gerçekleştirilecek. Bu lansman, otomobille ilgili tüm detayların açığa çıkmasını sağlayacak.