Yemek seçimi kişiler arası değişen bir şey. Bazıları kokusundan, bazıları görüntüsünden bazıları da tamamıyla yeni tatlara açık olmadığından yemek seçiyor. Renklerin de etki ettiğini biliyoruz ama bu noktada renk körü insanlar ne yapıyor?

Son yapılan araştırmalar, renk körü insanların yemek seçme konusundaki tavırlarını ortaya çıkarıyor.

Erkeklerin kadınlardan 16 kat daha fazla renk körü olduğundan da konumuz renk körü erkeklerin yemek seçimlerine geliyor.

Renk körlüğü, insanların renkleri algılama yetisindeki farklılıklardan kaynaklanıyor.

Bu durum da yiyeceklerin renklerine dayalı algıları değiştiriyor. Özellikle yiyeceklerin rengi, iştahımızı ve yiyeceklere olan ilgimizi büyük ölçüde etkiliyor. Kırmızı ve turuncu tonlar iştahımızı arttırırken mavi ve siyah renkler iştahı baskılayabiliyor.

Buradan da yola çıkarak renk körü kişilerin yiyecek tercihleri konusunda farklı davranışlar sergileyebileceği öne sürülüyor.

Yiyeceklerden tiksinme boyutu nasıl değişiyor?

Renk körü erkeklerin -ki burada özellikle erkekleri söylememizin nedenini en başında söylemiştik- yiyecek neofobisi yani yiyeceklere karşı korkusu ve yiyecek tiksinti düzeyleri, renk körü olmayan erkeklere göre daha düşük.

Bu da şu demek; renk körü erkekler, yeni tatlara ve yiyeceklere daha açık. Ayrıca yaşın ilerlemesiyle birlikte renk körü erkeklerde yiyecek neofobisi ve tiksintisi artarken renk körü olmayan erkeklerde bu durum sabit kalıyor.

Renk körlüğünün yiyecek seçiciliği üzerindeki etkileri üzerine daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ancak mevcut bulgular, renk algısının yiyecek tercihleri ve duygusal tepkiler üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor.

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