Rekordan rekora koşan Rimac Nevera, bu sefer kendisinden çok daha hafif olsalar da güçten taviz vermeyen yarış motorlarıyla karşı karşıya geliyor.

2021’de üretime başlayan ve inanılmaz bir hızla rakiplerini geride bırakmayı başaran Rimac Nevera, gerek şirketin geçmişiyle gerekse de aracın kırdığı rekorlarla çok kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bunun üstüne geçtiğimiz haftalarda Tesla Model S Plaid’in rekorunu da kırınca aracın popülerliği bambaşka bir seviyeye ulaştı.

Söz konusu rekorların kırılmasıyla birlikte Rimac Nevera’nın yeni modelinin tanıtılması da denk gelince aracın ismini çok fazla duymaya başladık. En son olarak da drag yarışlarıyla tanıdığımız carwow kanalı, Rimac Nevera’yı iki üst seviye yarış motoruyla karşı karşıya getirdi.

İlk turda Nevera, elektrik motorunun ve dört çeker sisteminin faydasını görerek önde başlıyor ve önde bitiriyor.

Fakat sonraki turlarda bunun değiştiğini görüyoruz. Rimac Nevera’nın karşısında bir adet MotoGP motoru bulunuyor. Bu motorun 1.000 cc’lik, 270 beygir güç ve 120 Nm tork üreten bir motoru bulunuyor. Bu güce rağmen hafif olması, kendisini Nevera için oldukça güçlü bir rakip yapıyor.

Bir diğer motor ise supercharger ile güçlendirilmiş olan bir Suzuki Hayabusa. Hayabusa’nın 1,3 litrelik 4 silindirli motoru 380 beygir güç üretirken 340 Nm de tork üretebiliyor. Hayabusa’nın ağırlığı 257 kg iken MotoGP motoru sadece 157 kg.

Nevera ise hem ön hem de arka aktarma organına güç veren iki motora ev sahipliği yapıyor. Motorların her biri 900 Nm tork ve 470 kW güç üretiyor. Tabii her şey bu güçle sınırlı değil, aracın özenle geliştirilen aerodinamik yapısı da bu gücün en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor.