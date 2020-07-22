Riot Games, Yeni Markası 'LoL Esports'u Duyurdu

Riot Games, "LoL Esports" olarak isimlendirdiği bir marka kurduğunu duyurdu. Bu marka, efsane haline gelen LoL oyununun e-spor faliyetlerini destekleyecek. Dünyanın dört bir yanından LoL hayranları, oluşturulan bir internet sitesi ile tek bir çatı altına toplanmış olacaklar.

İlk kez 2009 yılında piyasaya sürülen ve dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olmayı başaran League of Legends, bugün bile milyonlarca oyunseverin favorisi. Bu durumun bilincinde olan League of Legends geliştiricisi Riot Games de oyunla ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve oyuncuların ilgisini kaybetmemesi için elinden geleni yapıyor. Şirket şimdi, namıdiğer LoL için yeni bir adım daha attığını resmen duyurdu.

Riot Games tarafından yapılan açıklamalarla şirketin yeni markası "LoL Esports" resmen duyuruldu. Bir platform olarak karşımıza çıkan LoL Esports, bölgesel ligleri bir araya getirmeyi ve oyunculara daha keyifli bir LoL deneyimi sunmayı amaçlıyor. Şirket, yeni markaları altında küresel çapta etkinlikler düzenleyeceklerini ifade ediyor.

LoL Esports, adından da anlaşılabileceği üzere bir e-spor markası. Bu marka, efsane haline gelen LoL'ün e-spor faaliyetlerini destekleyecek. Riot Games, bu marka altında çeşitli turnuvalar düzenleyecek ve hem oyuncu hem de LoL izlemeyi seven oyunseverlere benzersiz bir deneyim sunacak. Riot Games Küresel Espor Lideri John Needham, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda LoL Esports'un lig turnuvalarından kupa kaldırma törenine kadar tüm etkinliklere ev sahipliği yapacağını ifade ediyor.

Riot Games'in böyle bir adım atmasının nedeni ise özellikle de LoL turnuvalarının izlenme sayısı. Zaten çok sayıda oyuncuya sahip olan LoL, izleyici sayısının da artmasıyla birlikte böyle bir adım atmaya karar vermiş. Yapılan açıklamalarda, LoL'ün en büyük ligleri olan Çin, Güney Kore, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın izlenme sayılarının yüzde 129 oranında arttığının tespit edildiği ifade ediliyor. LoL Esports, işte tüm bu izleyicileri bir araya getirmiş olacak.

Riot Games, LoL Esports için burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebileceğiniz bir internet sitesi oluşturdu. Bu internet sitesi, e-spor karşılaşmalarına dair tüm detayları içeriyor. Örneğin bu siteyi kullanarak liglerdeki puan durumlarını, ödülleri, karşılaşma takvimini, karşılaşma tekrarını ve LoL ile ilgili en güncel haberlere ulaşabiliyorsunuz. Üstelik bu internet sitesi, Türkçe dil desteğine de sahip.

LoL Esports'un oyunseverlere sunacağı nimetler bunlarla sınırlı değil. Bu internet sitesinde haftalık yayınlar da gerçekleşecek. Örneğin iki haftada bir gerçekleşecek yayınlarda, bölgesel liglerde ön plana çıkmayı başaran oyuncular ele alınacak ve bu oyuncuların kullandığı şampiyonlar üzerine sohbetler düzenlenecek. Ayrıca her hafta düzenlenecek "The Penta", o hafta yapılan en iyi 5 hareketi sergileyecek.