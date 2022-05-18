Riot Games Türkiye sunucuları, son dakikalarda büyük bir kesintiyle karşı karşıya kaldı. Oyuncular, Valorant ve League of Legends'a erişememeye başladı. Sorun hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Günümüzün en popüler oyunları arasında yer alan Valorant ve League of Legends, son dakikalarda büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Oyuncular oyun sırasında bağlantı sorunu yaşamaya başladı ve bir kez daha oyunla bağlantı kuramadı.

Riot Games’in sunucularındaki sorun, DownDetector’da yer alan verilere göre saat 15.00 sularında başladı. Sorun, sosyal medyada da pek çok kullanıcı tarafından paylaşılırken Riot Games, henüz yaşanan kesintiyle ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

Riot Games’in diğer oyunlarında sorun gözükmüyor:

League of Legends ve Valorant’ın yanı sıra Riot Games’in mobil oyunu League of Legends: Wild Rift’te herhangi bir sorun yaşandığı bildirilmedi. Sorunun yalnızca Türkiye’de yaşandığı görülürken, gün içinde farklı zamanlarda benzer sorunun yaşandığı da görüldü.