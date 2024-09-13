Basit bir plaka ismi hayatınızı kâbusa çevirebilir mi? Bu içerikte, Los Angeles'ta yaşayan Robert Barbour’un bir plaka yüzünden yaşadığı talihsiz olayın hikâyesini sizlerle paylaşıyoruz.

Deniz sporlarına düşkün olan Robert Barbour, arabası için plaka seçerken başına geleceklerden habersizdi.

Kişisel plakası için ilgili kuruma başvuru yaparken yapacağı minik bir hatanın hiç beklenmedik büyüklükte sonuçları olacaktı.

1979 yılında Robert Barbour, deniz sporlarına olan tutkusunu yansıtan kişisel bir plaka almaya karar vermişti.

Plakasında, “SAILING” (yelkencilik) veya “BOATING” (kayıkçılık) yazmasını istiyordu.

Başvuru formunu doldurduğu esnada, ilk iki seçeneğe istediği isimleri yazmasının ardından boşta kalan üçüncü seçenek için aklına başka bir seçenek gelmemişti.

Hâl böyle olunca, Barbour üçüncü seçeneğe bir tercihi olmadığını belirtmek amacıyla “NO PLATE” (plaka yok) yazdı.

Ancak bu, onu oldukça tatsız bir bürokratik savaşın içine sürükleyecekti.

Her ne kadar Barbour, bu ifadeyi sıradan bir not olarak düşünse de ilgili kurum Barbour’a tam da bu yazdığı ifadeyi plaka olarak gönderdi.

Artık onun plakası “SAILING” ya da “BOATING” değil, “NO PLATE” olmuştu!

Barbour bu ilginç plakayı sıra dışı buldu ve kullanmaya karar verdi. Ancak bu eğlenceli seçim, çok geçmeden bir kâbusa dönüşecekti.

Plakayı kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra, Barbour’un posta kutusu trafik cezaları ile dolmaya başlamıştı.

Söz konusu trafik cezaları, daha önce hiç gitmediği yerlerde işlenen trafik suçları için kesilmişti.

İlk başta bunun bir hata olduğunu düşünse de cezaların sayısı hızla artmaya başladı.

Yedi ay gibi kısa bir sürede Barbour’un evine tam 2.500 trafik cezası gelmişti!

Peki, tüm bu cezalar neden onun plakasına geliyordu? Çünkü polisler plakası olmayan araçlara ceza keserken “no plate” ifadesini kullanıyorlardı!

Polislerin plaka olmadığını ifade etmek için kullandığı bu ifade, sistem tarafından direkt Barbour’un plakası olarak algılanıyordu.

Bu sebeple de, bu ifade ile kesilen bütün cezalar Barbour’a geliyordu.

Barbour durumu fark ettiğinde hemen ilgili kurum ile iletişime geçse de bu hatayı düzeltmek hiç de kolay olmayacaktı.

Her bir ceza için ayrı ayrı uğraşmak zorunda kaldı ancak, polis memurlarının “no plate” yerine yok anlamına gelen “none” yazmaları şeklinde bir karar alındı ve sorun bir çözüm bulunmuş oldu.

Tabii bu çözüm bulunana kadar Barbour’un başı 2.500’den fazla ceza uğraşarak ağrımak zorunda kalmıştı…

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