Bully, çıkış yaptığı zamanlardan bu yana hatırı sayılır derecede hayrana sahip olsa da 2. oyunu hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Bizde bu durumun biraz daha derinlerine inip neden 2. oyunun çıkmadığını araştırdık.

Rockstar Games, 2006 yılında değişik bir işe girişerek Bully isimli bir oyun piyasaya çıkardı. Bully, Grand Theft Auto’nun kaosunu ve açık dünya unsurlarını bir lise ortamına uygulamayı amaçladı ve bu denemeleri oldukça başarılı bir sonuç elde etti.

Tabii ki bir oyun bu kadar sevildiğinde haliyle insanlar devamının da çıkmasını bir o kadar istiyorlar. Fakat maalesef oyuncular bu isteklerini hala elde edebilmiş değiller. Yıllar boyunca Bully 2’nin gelişimi ile ilgili bir çok söylenti çıktı. Fakat geliştiriciler tarafından ortaya somut bir veri konulmadığı için söylentiler sadece söylenti olarak kaldı.

Bully 2, Twitter'da sık sık trend topic oluyor

Yakın zamanlarda Bully 2 Twitter’da GTA 6, Red Dead Redemption 2, GTA 5 DLC ve yeni bir L.A Noire gibi çeşitli Rockstar Games oyunları ile birlikte trend oluyor. Ne yazık ki bu durumun sebebi Rockstar Games’in Bully 2 hakkında yaptığı herhangi bir duyuru üzerine kurulmuyor. Genel anlamda bakarsanız Rockstar Games, yukarıdaki oyunların hiçbiri hakkında açıklama yapmadı.

Peki, bu oyunlar neden sık sık Twitter’da trend haline geldi? Bu durum, Twitter’da 1.7 milyondan fazla takipçisi olan TmarTn’in Rockstar Games’in ana şirketi Take-Two Interactive hakkında bu yıl E3 2021’de olacaklarını teyit etmesiyle başlıyor. Bunun üzerine ilerleyen TmarTn, takipçisine çeşitli sorular yönelterek Rockstar Games’ten hangi oyunları görebileceğimizi sordu.

Sebebi ne olursa olsun listelenen oyunlar arasında Bully 2’nin adı geçmiyordu. Fakat bu kullanıcıların önermesini engellemedi ve bu durum Twitter’da trend olmaya başladı. İnsanlar bir şeylerin duyurulduğunu veya sızdırıldığını düşünerek bu konu üzerine yoğunlaşmaya başladılar. Tabii ki ardından bir şey çıkmayınca hayal kırıklıklarını tweetlediler ve bu durum bir kartopu etkisi yaratarak konuyu daha da popüler hale getirdi. Yinede tüm olan bu olaylara karşı üzülerek belirtmeliyiz ki Bully 2 hakkında henüz açıklanan resmi bir paylaşım bulunmuyor.

Bully 2'nin ara ara sürekli trendlerde kendini göstermesi artık birçok insan için normal bir durum haline gelmiş olmalı ki oyunun ara ara trendlerde gözükmesini normal karşılayan hatta bu durumun oyunun yapımıyla ilgili bazı şeyleri açıklığa kavuşturacağını savunan Twitter paylaşımları görmek mümkün.

Rockstar, GTA 6’ya odaklanmak için Bully 2 üzerindeki geliştirmeleri durdurdu

Sızıntılar, Rockstar'ın Bully’nin devam oyunun geliştirilmesinin durdurulduğunu ve 2017’de resmi olarak iptal edildiğini gösteriyor. Bu bilgi GTA forumlarındaki güvenilir Rockstar sızıntısı yapan Tez2’den geldi ve orijinal olarak Dualshockers tarafından bildirildi.

Bully 2’nin 2000’lerin sonlarında geliştirilmekte olduğu ve 2010’un başında iptal edildiği bildirildi. Bu haber, son 15 yıldır devam oyunu isteyen hayranları hayal kırıklığına uğrattı. Tez2’ye göre Rockstar Games, bütün emeklerini uzun zamandır beklenen Grand Theft Auto 6’ya odaklayabilmesi için devam oyunu üzerindeki çalışmalarını durdurdu. Yan2295 olarak bilinen başka bir güvenilir sızıntı, Tez2’nin söylediğini doğruladı..

Yapılan açıklamalara göre Bully 2'nin geliştirilmesinde yaşanan en büyük sorunlar geliştirici ekibin sürekli farklı projelerde görevlendirilmesiydi. Sürekli ve sağlıklı bir ekiple geliştirmenin sürdürülememesi, işlerin aksamasına sebep oluyordu ve bunun gibi birçok problem geliştirmenin önün taşlar koydu.

Bully 2'nin son durumu:

Popüler sızıntılarıyla ünlü olan Tom Handerson, Bully 2'nin yakın zamanda gerçekleşen Game Awards'da duyurulabileceğine dair bir tweet paylaştı. Tabii ki bu durum da yeniden bütün hayranların ateşlenmesine sebep oldu. Üstüne birde bazı kişilerin oyunun ortaya çıkmasına yönelik güçlü materyaller gördüğünü öne sürünce heyecan iyice artmıştı. Fakat bu kadar bilgiye rağmen sızıntıların hala bulanık olduğunu ve daha somut bir bilgi elde ettiğinde paylaşacağınıda bildirdi. Tabii ki sızıntıların hiçbiri resmi bir duyuru üzerine kurulmadığı için Bully 2 yerine bir remastered olması veya oyunun hiç çıkmaması da söz konusu dedikodulardan bazıları.