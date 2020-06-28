Rockstar Games, GTA Online'da Hile Kullananları Cezalandırdı

Rockstar Games, GTA Online'da Ölümsüzlük Modu kullanan ve çeşitli para hileleri yapan oyunculara, getirdiği yeni bir yama ile ufak bir sürpriz yaptı ve bu oyuncuları cezalandırdı.

Hepimiz oynadığımız pek çok oyunda bazı ufak hilelere başvuruyoruz. İstediğimiz her şeyi yapabilmemizi sağlayan pek çok hile, gerçekten de oyuna keyif katıyor. Ancak etraftaki herkesin hile yaptığı bir oyun, bazen tat kaçırıyor. GTA Online da bu tat kaçıran hilelerin bolca yapıldığı bir oyun ve Rockstar Games hilecileri zaman zaman cezalandırarak oyunu stabil hale getirmek için çeşitli güncellemeler ve yamalar getiriyor.

Hileler oyunların olmazsa olmazı kıvamına gelmiş durumda ancak herkese eşit oranda keyif vermiyor. Kimi oyuncular, hileleri kullanmayı sevmiyor ve oyunun zorluğundan keyif alıyor. Hal böyle olunca da herkes için keyif veren bir oyun deneyimi, hileler ile aksaklığa uğramış oluyor. Oyun yapımcıları da hilelerin önüne geçmek için adım atmak durumunda kalıyor.

Yeni bir güncelleme geldi

Ölümsüzlük, ışınlanma, sınırsız paraya sahip olmanızı sağlayan hileler gibi, oyunun gidişatını baştan aşağı değiştiren bu hileler ile Rockstar Games geçmişte de mücadele etmişti ve banlanan oyuncular da olmuştu. Son olarak gelen yeni bir arka plan güncellemesi ile oyuncuların ölümsüz olmasının önüne geçildi ve iki karakter arasında geçiş yaparken yaşanan bir aksaklıktan kaynaklanan bazı durumlar düzeltildi.

Birçok oyuncu, oyuna giriş yaptıkları anda ana karakterlerine yönlendirildiklerini, ikinci karakterlerine geçiş yaparken hata aldıklarını belirttiler. Bu iki karakter arasında geçiş yapmak, para hilesine sebep olan hatanın kaynağıydı. Henüz bir bildirim gelmediği için bu hileleri kullanan oyuncular arasından banlanan olup olmadığı ise bilinmiyor. Gelen bu yeni güncelleme ile yapılan düzeltmeler dışında oyuna toplamda 6 yeni araç eklendiği de belirtildi.

GTA V, çıktığı günden bugüne hâlâ en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor ve yarattığı devasa evren sayesinde oyuncular kolay kolay bu oyundan sıkılacak gibi görünmüyor. Geçtiğimiz günlerde PS5 için de duyurulan oyun, ilk olarak PS3 için yayınlandığı için üç farklı jenerasyonda da kendine yer edinmiş oldu.

Tabii ki GTA V’in PS5 için duyurulmasından sonra bir süredir GTA 6 hayalleriyle yaşayanların biraz daha beklemeleri gerektiği de ortaya çıktı. Şimdilik serinin yeni oyunu için en iyimser tahmin 2022 olarak görünüyor. Ancak GTA 6 için gelen sızıntılar da mevcut ve serinin hayranları, oyunun haritası, sistem gereksinimleri gibi pek çok konuda tahmin yürütmeye başladı bile. GTA 6 hakkında bilinen ve tahmin edilen tüm detaylara göz atmak için buraya tıklayarak oyun hakkındaki yazımıza göz atabilirsiniz.