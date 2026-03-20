Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Rolls-Royce, Tamamen Elektrikli Otomobil Üretme Planında Geri Adım Attı (V12'ler Devam)

Rolls-Royce, 2030’a kadar tamamen elektrikliye geçme planından vazgeçti. Markanın ikonik V12 motorları ise 'müşteri istiyor' diyerek yola devam ediyor.

Deniz Şen Deniz Şen /

Lüks otomobil denince akla gelen ilk markalardan Rolls-Royce, birkaç yıl önce oldukça iddialı bir hedef koymuştu: 2030’a kadar tamamen elektrikli bir marka olmak. Ancak görünen o ki gerçek dünya, planlardan biraz farklı ilerliyor.

Şirketin yeni CEO’su Chris Brownridge, bu hedefin artık geçerli olmadığını açıkladı. Elektrikli modellere olan talebin beklenen hızda artmaması ve müşterilerin hâlâ V12 motorlara ilgi göstermesi, markayı strateji değişikliğine zorladı.

Rolls-Royce, elektrikliye geçiş planını rafa kaldırdı.

Rolls-Royce, 2022’de tanıttığı ilk elektrikli modeli Spectre ile birlikte tamamen elektrikliye geçeceğini duyurmuştu. Hatta o dönem hedef oldukça netti: 2030’dan sonra içten yanmalı motor üretimi tamamen bitecekti.

Ancak şirket, bu planı artık resmen iptal etmiş durumda. CEO Brownridge’e göre bu kararın arkasında iki temel neden var: gevşeyen regülasyonlar ve elektrikli otomobillere olan talebin beklenenden daha yavaş artması.

V12 motorlar 'bir süre daha' bizimle.

En dikkat çekici nokta ise Rolls-Royce’un V12 motorlardan vazgeçmemesi. Marka, müşterilerinin önemli bir kısmının hâlâ bu motorları tercih ettiğini açıkça söylüyor. Bu yüzden Rolls-Royce, talebe göre üretim yapmaya devam edecek.

Elektrikli Rolls-Royce tamamen iptal edilmedi.

Bu gelişme, Rolls-Royce’un elektrikli araçlardan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Spectre modeli hâlâ ürün gamında önemli bir yer tutuyor ve marka elektrikli araç geliştirmeye devam edecek.

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com