Rolls-Royce, Tamamen Elektrikli Otomobil Üretme Planında Geri Adım Attı (V12'ler Devam)

Lüks otomobil denince akla gelen ilk markalardan Rolls-Royce, birkaç yıl önce oldukça iddialı bir hedef koymuştu: 2030’a kadar tamamen elektrikli bir marka olmak. Ancak görünen o ki gerçek dünya, planlardan biraz farklı ilerliyor.

Şirketin yeni CEO’su Chris Brownridge, bu hedefin artık geçerli olmadığını açıkladı. Elektrikli modellere olan talebin beklenen hızda artmaması ve müşterilerin hâlâ V12 motorlara ilgi göstermesi, markayı strateji değişikliğine zorladı.

Rolls-Royce, elektrikliye geçiş planını rafa kaldırdı.

Rolls-Royce, 2022’de tanıttığı ilk elektrikli modeli Spectre ile birlikte tamamen elektrikliye geçeceğini duyurmuştu. Hatta o dönem hedef oldukça netti: 2030’dan sonra içten yanmalı motor üretimi tamamen bitecekti.

Ancak şirket, bu planı artık resmen iptal etmiş durumda. CEO Brownridge’e göre bu kararın arkasında iki temel neden var: gevşeyen regülasyonlar ve elektrikli otomobillere olan talebin beklenenden daha yavaş artması.

V12 motorlar 'bir süre daha' bizimle.

En dikkat çekici nokta ise Rolls-Royce’un V12 motorlardan vazgeçmemesi. Marka, müşterilerinin önemli bir kısmının hâlâ bu motorları tercih ettiğini açıkça söylüyor. Bu yüzden Rolls-Royce, talebe göre üretim yapmaya devam edecek.

Elektrikli Rolls-Royce tamamen iptal edilmedi.

Bu gelişme, Rolls-Royce’un elektrikli araçlardan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Spectre modeli hâlâ ürün gamında önemli bir yer tutuyor ve marka elektrikli araç geliştirmeye devam edecek.