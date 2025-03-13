NVIDIA RTX 5060’ın 12 GB VRAM'e sahip versiyonunun özellikleri ve Çin'de ortaya çıkan ilk fiyatlandırma bilgileri paylaşıldı.

Oyuncuların beklediği haber geldi. NVIDIA’nın RTX 5060 modeli 12 GB VRAM ile geleceği ortaya çıktı. Şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı, ama kulislerde konuşulanlara göre kartın fiyatları bile belli olmuş durumda. İşte detaylar!

NVIDIA’nın yeni ekran kartı RTX 5060'ın 12 GB VRAM'e sahip olacağı iddia edildi. Henüz resmi olarak doğrulanmayan bu bilgiyle birlikte modelin fiyatlandırması da ortaya çıktı.

RTX 5060 ve 5060 Ti'nin fiyatları ortaya çıktı

Çinli bir perakendecinin paylaştığı bilgilere göre NVIDIA RTX 5060'ın 12 GB VRAM'e sahip versiyonu yaklaşık 524 dolardan satışa çıkacak. RTX 5060 Ti modelinin ise 593 dolarlık bir fiyat etiketiyle listelendiği ifade edildi. Ancak paylaşılan fiyatların henüz resmi olarak doğrulanmadığı ve NVIDIA’nın resmi fiyatlarının daha farklı olabileceği belirtiliyor.

Çevirimiçi oyunlarda artan VRAM ihtiyacını karşılamak üzere NVIDIA’nın RTX 5060 modelinde yaptığı iddia edilen bu yükseltme, oyuncular için önemli bir sorunu çözebilir. Kartta yer alacağı söylenen 3 GB’lık VRAM modüllerinin, daha önce şirketin RTX 5080 modelinde de kullanıldığı biliniyor. Bu nedenle RTX 5060’ın 12 GB bellek kapasitesiyle teknik olarak mümkün olduğu ifade edildi.

Paylaşılan fiyatların yüksek olması, listelenen modellerin NVIDIA’nın resmi fiyatları değil, erken satışa çıkan özel üretim kartlara ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. RTX 5060 serisinin resmi tanıtım tarihi ve nihai fiyatları konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmadığı belirtildi. NVIDIA'nın konuya ilişkin kısa süre içinde resmi bir açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.