RTX 5060 ve 5060 Ti’nin çıkış tarihleri değişti. NVIDIA, stok seviyesini artırmak ve teknik sorunları gidermek için lansmanı erteledi.

NVIDIA’nın yeni ekran kartlarını bekleyenler için pek iyi haberler yok. RTX 5060 Ti ve RTX 5060’ın çıkışı, söylendiği gibi mart ve nisan aylarında olmayacak gibi görünüyor. Son gelen bilgilere göre, bu kartların piyasaya sürülmesi yaklaşık bir ay kadar ertelenmiş durumda.

NVIDIA’nın RTX 5060 Ti ve RTX 5060’ını bekleyenler için kötü haber var. Görünüşe göre bu kartlar beklenenden daha geç gelecek. Son duyumlara göre, çıkış tarihleri yaklaşık bir ay kadar ertelenmiş durumda.

RTX 5060 serisinin çıkışı gecikti

Çin’deki bir forumda paylaşılan bilgilere göre NVIDIA, RTX 5060 Ti’yi nisan ortasında, RTX 5060’ı ise mayıs ortasında piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Daha önce bu kartların mart ve nisan aylarında tanıtılacağı öne sürülmüştü. Ancak şirket çıkış tarihlerini ileriye çekerek takvimde değişiklik yaptı. Bu gecikmenin üretim sürecinin tamamlanması ve stok seviyesinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

NVIDIA, stok sorunlarıyla karşılaşmamak için çıkış takvimini yeniden değerlendirdi. Şirket, Blackwell serisinin önceki modellerinde yaşanan stok sıkıntısının tekrarlanmaması için daha temkinli bir yaklaşım benimsedi. Aynı zamanda önceki seride ortaya çıkan teknik problemlerin giderilmesi ve yeni modellerin daha stabil bir şekilde piyasaya sürülmesi amacıyla ek süreye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Öte yandan bu gecikmenin AMD’ye avantaj sağlayabileceği ifade edildi. Şirketin, RX 9070 için geniş çaplı bir stok hazırlığında olduğu aktarılırken, RX 9060’ın da yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceği bildirildi. NVIDIA’nın çıkış tarihlerini daha da ertelemesi durumunda, AMD’nin rekabette öne geçme şansının artacağı değerlendirildi.

NVIDIA, RTX 5060 ve 5060 Ti için henüz kesin bir lansman tarihi paylaşmadı. Şirketin resmi bir duyuru yapmaması, gecikmenin daha da uzayabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Mevcut bilgilere göre, bu modellerin nisan ve mayıs aylarında piyasaya sürülmesi planlandı.