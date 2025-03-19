NVIDIA'nın yeni RTX 50 serisi fiyatları Avrupa genelinde ciddi oranlarda düşüşe geçti.

NVIDIA, Avrupa genelinde RTX 50 serisi ekran kartlarının fiyatlarını düşürdü.

Globalde euro'nun dolar karşısındaki artışı sonrası döviz kurlarında oluşan bu iyileşmeyle NVIDIA, yeni nesil ekran kartlarının fiyatlarında yaklaşık %5 oranında bir indirim yaptı.

Hangi modelde ne kadar indirim var?

RTX 5090’ın fiyatı 2.329 €’dan 2.229 €’ya düştü.

RTX 5080’in fiyatı 2.119 €'dan 1.119 €'ya düştü.

RTX 5070 ise 649 €'dan 619 €'a düştü.

RTX 5070 Ti, NVIDIA tarafından Founders Edition modeli üretilmediği için 879 €’da sabit kaldı. Fiyat düşüşleri çok geçmeden İngiltere’ye de yansıdı. RTX 5090’ın lansman fiyatı 1.939 £’dan 1.889 £’a indi.

Türkiye'de de mevcut stokların azalmasıyla sonraki partilerin nispeten daha uygun fiyatlarla ülkemize giriş yapması bekleniyor.