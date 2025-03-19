NVIDIA, Avrupa genelinde RTX 50 serisi ekran kartlarının fiyatlarını düşürdü.
Globalde euro'nun dolar karşısındaki artışı sonrası döviz kurlarında oluşan bu iyileşmeyle NVIDIA, yeni nesil ekran kartlarının fiyatlarında yaklaşık %5 oranında bir indirim yaptı.
Hangi modelde ne kadar indirim var?
- RTX 5090’ın fiyatı 2.329 €’dan 2.229 €’ya düştü.
- RTX 5080’in fiyatı 2.119 €'dan 1.119 €'ya düştü.
- RTX 5070 ise 649 €'dan 619 €'a düştü.
RTX 5070 Ti, NVIDIA tarafından Founders Edition modeli üretilmediği için 879 €’da sabit kaldı. Fiyat düşüşleri çok geçmeden İngiltere’ye de yansıdı. RTX 5090’ın lansman fiyatı 1.939 £’dan 1.889 £’a indi.
Türkiye'de de mevcut stokların azalmasıyla sonraki partilerin nispeten daha uygun fiyatlarla ülkemize giriş yapması bekleniyor.
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