DeepSeek'in kullanıma sunulmasının ardından NVIDIA ve büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri yerle bir oldu.

Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan yeni yapay zekâ DeepSeek, hayatımızın her alanını artık çepeçevre saran yapay zekâların arasından ciddi bir şekilde sıyrılmayı başardı ve rakiplerinin hisselerinin düşmesine yol açtı.

Bu alandaki büyük teknoloji devlerinin hisseleri ciddi anlamda düşüşe geçti. NVIDIA, Microsoft, Meta ve Tesla gibi sektör liderleri, DeepSeek'in Amerika’nın yapay zekâ üstünlüğünü tehdit edebileceği endişesiyle piyasa öncesi işlemlerde ciddi değer kayıpları yaşadı.

DeepSeek'in başarısı rakiplerine darbe vurdu

DeepSeek, yalnızca iki ayda 6 milyon dolardan az bir bütçeyle geliştirdiği açık kaynaklı geniş dil modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Bu rakam, ABD'li teknoloji devlerinin milyarlarca dolarlık araştırma ve geliştirme harcamalarının yanında âdeta sudan ucuz. Bu da yapay zekâya ilgi duyan insanların, bu denli maliyetler arasında böylesine başarılı bir yapay zekânın nasıl ucuza eğitilebildiği sorusunu sormalarına yol açıyor.

Özellikle yapay zekâ odaklı çip üreticilerini etkileyen bu haberin ardından NVIDIA hisseleri %11,8 düşerken, Microsoft %4,1, Meta %1,7, Tesla ise %2,7 oranında geriledi. Avrupa’nın çip devleri de bu dalgalanmadan nasibini aldı. Hollanda merkezli ASML %8,9, ASM International ise %13,6 değer kaybetti.

DeepSeek’in başarısına yönelik Raymond James’ten Srini Pajjuri, "DeepSeek'in ABD'li rakiplerine kıyasla daha sınırlı kaynaklarla böylesine güçlü bir model geliştirmesi dikkat çekici." dedi.

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