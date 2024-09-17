Runway, Gen-3 Alpha video yapay zekâ modelini güncelledi. Araç, artık gerçek videoları yapay zekâ videolarına dönüştürebiliyor.

Yapay zekâ teknolojileri o kadar çok gelişti ki şu anda tıpkı bir insan gibi sohbet edebileceğiniz sohbet modellerinden ultra gerçekçi görsel ve video oluşturabilen modellere kadar birçok farklı aracı görüyoruz. Yapay zekâyla video oluşturma konusunda en öne çıkan firmalardan olan Runway’in tanıttığı yeni güncelleme de bu araçları bir üst seviyeye taşıyor.

ABD merkezli şirket, video aracı Gen-3 Alpha’ya gelecek yeniliği duyurdu. Model, artık videodan video oluşturabilecek. Nasıl mı? Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gerçek videoları yapay zekâ videolarına dönüştürüyor

Basitçe anlatacak olursak yeni güncelleme, Gen-3 Alpha’ya gerçek hayattan çekilen videoları yapay zekâ videolarına dönüştürme yeteneği kazandırıyor. Bu şekilde herhangi bir videoyu yapay zekânın yardımıyla istediğiniz tarzdaki bir içeriğe dönüştürebiliyorsunuz. Özellik, web üzerinden ücretli kullanıcılara sunulmaya başlamış durumda.

Özelliği kullanması da oldukça basit. Kullanıcı, istediği videoyu yüklüyor. Bunun ardından da metin komutları yoluyla nasıl bir hâl alması istediğini yazıyor. Ayrıca hâlihazırdaki tasarımlardan da seçmek mümkün. Araç da hızlı bir şekilde istediğiniz tarzdaki videoyu oluşturabiliyor.

Örneklerden gördüğümüz üzere Gen-3 Alpha’nın yeni özelliği gayet başarılı. Araç sayesinde oldukça normal olan bir videoyu fantastik bir şeye çevirebiliyorsunuz. Videonun tonunu veya çekim tarzını beğenmediniz mi? Komutu yazıp ona istediğiniz efekti verip kafanızdaki tarza büründürmeniz mümkün.

Bir süredir kullanımda olan Gen-3 Alpha, ilk başta metinden videoyla başlamıştı. Sonrasında ise görselleri videolara çevirme özelliği kazandı. Şimdi de videodan video oluşturma işlevi geldi ve iyice gelişti. Bu özellik, video oluşturma araçlarının ne kadar geliştiğinin en son örneği. Yapay zekâ modelleri her gün bizi şaşırtmaya devam ediyor.