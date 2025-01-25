Küçücük bir parçası, uluslararası çekişmenin odağı hâline gelmişti ve Rusya, Fıstık Deliği olarak bilinen bölge için hukuki yollara başvurdu.

Rusya’nın zayıflığı olarak bu ilginç bölgenin özellikleri nelerdi, neler yaşandı?

Hukuki yollara başvurulan sebepler gerçek miydi yoksa Rusya’nın başka bir amacı mı vardı?

Fıstık Deliği tam olarak nerede?

Okhotsk Denizi’nin tam ortasında yer alan, yaklaşık 55 km genişliğinde ve 480 km uzunluğundaki Fıstık Deliği, toplamda 52 bin kilometrelik alanı kaplayan bir deniz parçası.

Şekli sebebiyle Fıstık Deliği olarak adlandırılan bölgenin doğusunda Kamçatka Yarımadası, güneyinde Kuril Adaları, güneybatısında Sahalin Adası, batısında Rusya ana karası, kuzeyinde Magadan Oblastı bulunuyor. Her tarafı Rus topraklarıyla çevrili olmasına rağmen, bu bölge uluslararası sularda yer alıyordu.

Nasıl Rusya'nın zayıflığı hâline geldi?

Bir ülke, kıyı şeridinden 200 deniz mili (yaklaşık 370 km) uzaklığa kadar olan sularda münhasır ekonomik bölge (MEB) ilan edebiliyor.

Okhotsk Denizi'nin büyük bir kısmı bu nedenle Rusya'nın kontrolü altındaydı ancak "Fıstık Deliği" olarak adlandırılan bölge, kıyıdan 200 deniz milinden daha uzak olduğu için uluslararası sular statüsündeydi.

1990'larda Ukrayna, Güney Kore, Çin ve Polonya gibi ülkeler, bu durumu fark ederek bölgeye balıkçı gemileri göndermeye başladılar.

1991’de Çin, Polonya ve Güney Kore'den gelen filolar yaklaşık 700.000 metrik ton balık topladı; ertesi yıl bu miktar 1 milyon metrik tona ulaştı. Yabancı balıkçılar, bölgenin zengin balık stoklarını hızla tüketiyordu.

Bu durum, Rusya için büyük bir ekonomik ve ekolojik tehdit oluşturuyordu.

Balık sürüleri, Rusya'nın MEB'inden Fıstık Deliği’ne girip çıktıkları için bölgedeki aşırı avlanma Rusya'nın balık stoklarını da olumsuz etkiliyordu.

Rusya, bu sorunu çözmek için uluslararası hukuka başvurdu ve 2013’te Birleşmiş Milletlere başvurarak, Fıstık Deliği’nin Rusya'nın kıta sahanlığının bir parçası olduğunu ilan etmek istedi.

Kasım 2013'te BM alt komitesi, Rusya'nın bu talebini kabul etti. Mart 2014'te ise BM Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu, Fıstık Deliği’ni Rusya'nın MEB'i içinde tanıdı.

Sadece balık popülasyonu için miydi?

Fıstık Deliği aslında stratejik ve ekonomik açıdan önemli bir yer. Dokunulmamış petrol ve gaz rezervleri açısından doğu Rusya ve kuzey Japonya tarafından oluşturulan tartışmalı bir üçgenin içinde yer alıyor.

Yasal statüsüne dahil edilmesi, Rusya’nın Arktik’teki iddialarını ilerletmek için önemli bir adım olarak da düşünülüyor. BM’nin onayı ile bir yandan Rusya, Okhotsk Denizi üzerindeki kontrolü nihai ve bağlayıcı hâle getirmişti.

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