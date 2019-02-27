Sahte Paraları Emniyete Bildirmeyenler Hakkında Soruşturma

Elinize geçen sahte parayı 3 gün içerisinde emniyet birimlerine bildirmezseniz hakkınızda soruşturma başlatılacak.

Son günlerde Türkiye'de sahte para operasyonlarına hız verildiğini görüyoruz. Piyasada birbiri ardına çökertilen şebekeler sonrasında güvenlik önlemleri de artırılıyor. Normalde Türk Ceza Kanunu'nda bulunan ve sahte parayı alan kişinin, bu durumu emniyet güçlerine 3 gün içerisinde bildirmesi zorunluluğu pek de işleme konmuyordu. Ancak yeni dönemde bu yasa uygulanacak.

Sahte Para İle Karşılaşınca Ne Yapılmalı?

Sahte parayı aldığınız kişiye kesinlikle iade etmemelisiniz.

Parayı aldığınız kişinin kimlik bilgilerini, plakasını veya diğer özelliklerini tespit etmelisiniz.

Parayı aldığınız şahsı mümkün mertebe oyalayarak polis güçlerine haber vermelisiniz.

Sanık durumuna düşme korkusuyla ya da neme-lazım düşüncesiyle pasif kalmamalı, olayı sineye çekmemelisiniz.

Tüm bunların yanında başta da belirttiğimiz gibi sahte parayı emniyete teslim ederek ifade vermezseniz, emniyet güçlerinin hakkınızda soruşturma açma hakkı doğacak.