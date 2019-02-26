HTC, Blockchain Telefonu Exodus 1'i Gerçek Parayla Satıyor

Son yıllarda ekonomik anlamda kötü günler geçiren HTC, blockchain telefonu Exodus 1'i gerçek parayla satışa sundu.

HTC, blockchain telefonu Exodus 1 hakkında yeni bir açıklama yaptı. Şirket, bugün yaptığı açıklamada Exodus 1'in 699 dolar karşılığında satın alınabileceğini duyurdu. Bilindiği gibi Exodus 1, sahip olduğu özel bir kripto para cüzdanıyla kripto para sahipleri için adeta bir kasa gibi kullanılabiliyor.

HTC, Exodus 1 için şimdiye kadar sadece Bitcoin, Ethereum ve Litecoin ödemelerini kabul ediyordu. Açıklamanın sonrasında dolar ile satın alımların başladığını açıklayan şirket, verilen siparişleri 31 Mart'tan sonra teslim edeceğini de ekledi.

HTC Exodus 1, 6 inç boyutunda ve 1440x2280 çözünürlüğünde bir ekranla bizleri karşılıyor. 3.500 mAh büyüklüğünde bataryası, 6 GB RAM'i ve 128 GB depolaması bulunan telefon, gücünü Snapdragon 845'ten alıyor. Arka kısmı tamamen şeffaf olan Exodus 1, blockchain ve kullanım rahatlığını bir arada sunuyor.