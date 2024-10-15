Dünyaca ünlü YouTuber Marques Brownlee'nin sesini taklit eden sahtekârlar, bir ürün tanıtımı gerçekleştirdiler. Olayı fark eden Brownlee, sert tepki gösterdi.

Yapay zekâ sektörünün gelişmesi, artık hemen hepimizin potansiyel olarak risk altına girmesine neden oldu. Çünkü dolandırıcılar, bugün herhangi birimizin yüz veya sesini kullanarak, bizimle hiç ilgisi olmayan içerikler üretebilirler. Geçmişte bu durumun sayısız örneği ile karşılaştık.

Ve şimdi, bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez dünyaca ünlü içerik üreticisi Marques Brownlee'nin (MKBHD) sesini taklit eden sahtekârlar, ürettikleri bir ürünün reklamını oluşturdular. Olayı fark eden MKBHD, oldukça sert bir açıklama yaptı.

Marques Brownlee tarafından yapılan açıklama şöyleydi

Bunlar da yaşanıyor. Sesimin yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir kopyasını kendi ürünlerini tanıtmak için kullanacak şirketler var. Ve bunun, bir ürünü satmak için bu kadar alçalmaya razı olan iğrenç ve karanlık bir şirket olarak bilinmekten başka bir sonucu yok.

Açık konuşmak gerekirse bu tür olaylar, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Üstelik buna karşı yapılabilecek hiçbir şey yok. Bu yüzden; şu sıralar yapabileceğiniz en iyi şey, internette gördüğünüz hiçbir şeye yüzde 100 inanmamak...