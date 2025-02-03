Samsung Electronics Başkanı Jay Y. Lee, 2015'teki tartışmalı birleşme sürecine dair açılan davada suçsuz bulundu.

Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Jay Y. Lee, 2015 yılında gerçekleşen tartışmalı birleşme süreciyle ilgili açılan davada beraat etti. Seul Temyiz Mahkemesi, Lee’nin hisse manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı yaptığı yönündeki suçlamaları reddederek, alt mahkemenin verdiği kararı onayladı.

Seul Yüksek Mahkemesi, Lee’nin Cheil Industries ve Samsung C&T şirketlerinin birleşmesi sürecinde usulsüzlük yaptığına dair 19 farklı suçlamayı geçersiz saydı.

Samsung birleşmesiyle ilgili suçlamalar düştü

Savcılık birleşmenin Lee’nin Samsung üzerindeki kontrolünü artırmak için yapıldığını öne sürse de mahkeme, şirketlerin bu süreci ortak planlama çerçevesinde yürüttüğünü belirtti. Lee ve eski Samsung yöneticileri, Eylül 2020’de bu iddialarla yargılanmaya başlamıştı. 2023 yılında görülen duruşmada Lee, birleşmenin şirket politikalarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu. Savcılar ise beş yıl hapis ve 500 milyon Kore Wonu (yaklaşık 375 bin dolar) para cezası talep etmişti. Ancak mahkeme, tüm sanıklar için beraat kararı verdi.

Alınan bu kararla birlikte Samsung’un yönetim sürecine yönelik tartışmaların başladığı 2015 yılından bu yana devam eden hukuki süreç sona ermiş oldu. Savcılık, mahkemenin kararını inceledikten sonra Yüksek Mahkeme’ye temyiz başvurusu yapıp yapmayacağına karar verecek.