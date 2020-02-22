Samsung'un Corona Virüsü Tespit Edilen Fabrikası Kapatıldı

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde 2 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, iş dünyasını da etkiliyor. Samsung, Güney Kore’deki fabrikalarının bir tanesinde Corona virüsü vakası tespit edildiğini resmi olarak duyurdu.

Çin’deki Corona virüs salgını hiç şüphesiz en çok komşu ülkelerini etkiledi. Çin’in komşularından Güney Kore’de 433, Japonya’da 110 vaka tespit edilirken Güney Kore’de virüs sebebiyle 2 kişi, Japonya’da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Virüs, sadece insan sağlığını değil küresel ekonomiyi ve iş dünyasını da tehdit ediyor. IMF, yayınladığı G20 Gözlem Raporu’nda Corona virüsü sebebiyle orta vadede küresel büyümenin tarihi ortalamasının altında kalacağını duyurmuştu. Virüs, iş dünyasını olumsuz etkilemeye çok başladı.

Samsung, Corona virüsü sebebiyle fabrikasını kapatıyor

Reuters’te yer alan habere göre Samsung Electronics, bugün yaptığı açıklamada Güney Kore’nin Gumi şehrinde yer alan mobil cihaz ürettiği fabrikasında Corona virüsü vakasının ortaya çıktığını doğruladı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi, yayınladığı açıklamada fabrikadaki vakayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Şirket, enfeksiyon kapan çalışanla temas kuran tüm iş arkadaşlarını karantinaya aldı ve enfeksiyon kapıp kapmadıklarını test etmek için gerekli adımlar atılıyor.”

Samsung, vakanın meydana geldiği fabrikasının ise 25 Şubat Pazartesi gününe kadar kapatıldığını açıkladı. Şirketin Gumi’deki fabrikası, toplam akıllı telefon üretiminin çok küçük bir kısmını karşılıyordu ve daha çok iç pazara yönelik amiral gemisi akıllı telefonlar üretiyordu. Şirket, üretiminin çok büyük bir kısmını Vietnam ve Hindistan’da gerçekleştiriyor.

Şu an resmi rakamlara göre Güney Kore’de 433 Corona virüsü vakası tespit edilmiş durumda. 18 kişinin tamamen iyileştiği salgında, durumunun kritik olduğu belirtilen kişi sayısı ise 9.