Bildiğiniz üzere Samsung’un birkaç farklı akıllı telefon serisi bulunuyor. Birbiriyle en çok karşılaştırılan iki seri ise Samsung Galaxy A serisi ve S serisi. Biz de sizler için bu iki serinin arasındaki farkları bir araya getirdik. Hoş geldiniz.

Akıllı telefon satın almak istediğinizde aklınızda belirlediğiniz bir telefon markası olsa bile bu markanın modelleri kafa karıştırıcı olabiliyor. Örnek vermek gerekirse Samsung akıllı telefon serilerini ele alabiliriz. Samsung’un Galaxy M, A, S, Note ve son olarak Z Fold gibi akıllı telefon serileri bulunuyor. Bu serilerden en çok tercih edilenleri ise genellikle Samsung Galaxy A serisi ve S serisi oluyor.

Sizler için Samsung Galaxy A serisi ve S serisi arasındaki farkları derledik. Bunun yanı sıra hangi serinin hangi konuda daha avantajlı olduğunu da sizler için açıklayacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu iki serinin birbirlerinden farkına birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy A serisi ve S serisi arasındaki farklar:

Fiyatlandırma

Performans

Batarya ömrü

Fotoğraf çözünürlüğü ve kalitesi

Fiyatlandırma

Samsung Galaxy A serisi ve S serisi arasındaki en büyük fark, seriler altındaki akıllı telefonların fiyat etiketleri. Samsung Galaxy S serisi, amiral gemisi telefonlarını adlandırmak için kullandığı sürdüğü seridir. Dolayısıyla piyasadaki en pahalı telefonlarla rekabet eden Samsung Galaxy S serisi, aynı rakipleri gibi daha pahalı fiyata satılırlar.

Samsung Galaxy A serisi ise şirketin orta-üst segment akıllı telefonlarını barındırıyor ve bu cihazların teknik özellikleri, Samsung Galaxy S serisine oranla biraz daha kırpılmış oluyor. Bununla birlikte tahmin edebileceğiniz üzere Samsung Galaxy A serisinin orlatama satış fiyatları da Samsung Galaxy S serisine oranla daha düşük.

Performans

Samsung Galaxy A serisi ve S serisi arasındaki en bariz farklardan bir diğeri de performans farkı. Samsung Galaxy S serisi "amiral gemisi" olarak tabir edilen üst-segment cihazlar. böyle olmalarını sağlayan en büyük etmen ise cihazların yüksek performansları ve teknik kapasiteleri. Dolayısıyla en üst segment akıllı telefonların olduğu Samsung Galaxy S serisi, her zaman şirketin en donanımlı modellerini barındırıyor.

Samsung Galaxy A serisi ise ilk zamanlar performans anlamında şimdiki olduğundan daha düşük bir deneyim sunuyordı. Galaxy A serisinin günümüzdeki modellerinde ise ortalama performans S serisine fazlasıyla yaklaştı. Yine de Samsung aradaki farkı koruyarak her tüketici grubuna hitap etmeye çalışıyor.

Batarya ömrü

Batarya ömrü, bir akıllı telefon için fazlasıyla önemli bir husus. Özellikle Samsung Galaxy S serisi ve A serisi söz konusu olduğunda batarya ömrü de her zaman tartışılan bir konudur. Galaxy S serisi telefonlar üst segment oldukları için aynı performans batarya, yani enerji tüketimi ve hızlı şarj imkanlarından da bekleniyor. Ancak bu konuda S serisinin en büyük rakibi, aslında aileden birileri.

Samsung, Galaxy A serisi altında piyasaya sürdüğü akıllı telefon modellerinin batarya ömrü konusunda gerçekten de muazzam bir iş çıkarıyor. Örneğin 2020'nin en dikkat çekici telefonlarında olan Galaxy M51'in bile 7.000 mAh bataryası var. Galaxy A serisinde de durum benzer bir noktaya ulaştı. Çünkü bir bataryanın dayanıklı olması sadece kapasitesi ile ilgili değildir. Samsung Galaxy A serisinin işlemcileri 8 ila 11 nm mimarisindeki işlemcileri sayesinde düşük enerji tüketimi yapabiliyorlar. Yine de en gelişmiş işlemciler S serisinde olduğu için bir adım geride kalıyorlar.

Fotoğraf çözünürlüğü ve kalitesi

Samsung Galaxy S serisi, amiral gemisi telefonlarda olması gerektiği gibi fazlasıyla kaliteli lenslere sahip. Doğal olarak, her zaman en iyi fotoğraf deneyimi sunmaya odaklanılan modeller de S serisinden geliyor. Samsung'un geliştirdiği en yüksek kaliteye sahip kamera sensörleri S serisinde kullanılıyor.

Samsung Galaxy A serisinin özellikle Galaxy A71 ve Galaxy A81 gibi son çıkan modelleri oldukça iyi kamera lenslerine sahipler, amiral gemisi düzeyinde fotoğraf çekme imkanı sunmaya başladılar. Ancak fotoğraf ve video konusunda her şey sadece kamera sensörlerinden ibaret değil. İyi bir fotoğraf için yapay zeka, iyi bir görsel yapay zeka performansı için de iyi bir işlemciye ihtiyacınız var. İşte bu nedenle S serisi çekilen fotoğrafları işleme yetenekleri ile A serisinin önüne geçiyor.

Samsung Galaxy A serisi avantajları:

Düşük ve orta seviyedeli bütçeye uygun fiyatlar,

Fiyat-performans etiketi,

Otimize edilmiş yüksek batar ya ömrü,

A40 ve üstü tüm modellerin Super AMOLED ekranı olması,

Samsung Galaxy A serisi, özellikle son zamanlarda fazlasıyla gelişmiş akıllı telefonlara ev sahipliği yapıyor. Performans konusunda elbette S serisindeki amiral gemisi kardeşleri kadar fazla bir şey sunamıyor olsa da Galaxy A serisindeki modeller, fiyatlarına göre fazlasıyla iyi bir performans sunuyor.

Samsung Galaxy S serisi avantajları:

Maksimum performans,

Suya, toza ve darbelere karşı daha dayanıklı,

Kablosuz şarj,

En iyi fotoğraf ve video kalitesi,

Amiral gemisi akıllı telefon modellerine sahip olmanın en büyük avantajı elbette elde edilecek olan maksimum performanstır. Samsung Galaxy S serisi, piyasadaki en üst segment akıllı telefonları barındırdığı için dolayısıyla performans alanında da en üst segmentte yarışıyor.

Samsung Galaxy S serisinin fiyatı biraz tuzlu, bunun sebebi de en üst segment olmasından kaynaklanıyor ancak bu fiyatının karşılığını da veriyor. Kamera kalitesi de fazlasıyla iyi olan Samsung Galaxy S serisi telefonları, darbelere ve suya karşı da daha dayanıklı. Aynı zamanda Samsung Galaxy S serisinde kablosuz şarj özelliği bulunması da onu biraz daha avantajlı kılıyor.

Samsung Galaxy A serisi ve S serisi arasındaki farkları listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizler de bu iki seriden birine ait bir telefona sahipseniz bunları ve telefonla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu gibi içeriklerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.