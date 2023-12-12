Samsung, Galaxy A25 5G isimli orta segment telefonunu duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün Vietnam'da yeni telefonlarını duyurdu. Galaxy A serisine iki yeni model ekleyen şirket, nispeten uygun fiyatlı telefon arayışında olan tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Bu haberimizde, Galaxy A25 5G isimli modele yakından bakacağız. Bu telefonda öne çıkan husus, "Key Island" olarak isimlendirilen yeni bir çerçeve tasarımı. Samsung, orta segment telefonlarında yan panele yerleşik butonları bir "ada" içine aldı. Tasarım değişikliği, 2024 model diğer telefonlarda da karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Karşınızda Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G, 6.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla donatıldı. FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı ve 1.000 nite kadar parlaklık değerine sahip olan ekran, çentiğinde 13 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

Samsung'un orta segment telefonu, Exynos 1280 işlemciden güç alıyor. Bu güç 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile donatılan telefon, Android 14 tabanlı One UI 6.0 ile çalışıyor. Telefonun arka kısmına baktığımızdaysa OIS destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera ile karşılaşıyoruz. Kamera kurulumu, yapay zekâ ile destekleniyor.

Samsung Galaxy A25 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.5 inç, S-AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit İşlemci Samsung Exynos 1280 RAM 6-8 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 13 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 14 (One UI 6.0)

Samsung Galaxy A25 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı 6 GB + 128 GB 270 dolar 8 GB + 128 GB Açıklanmadı

Samsung Galaxy A25 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu modelin ülkemize geleceğini düşünüyoruz.