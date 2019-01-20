Samsung Galaxy A30'un Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

Samsung'un son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Galaxy A serisi telefonlarının en yeni üyesi olacak olan A30 (SM-A305F), Geekbench testinde ortaya çıktı.

Samsung her seviyeye hitap etmeye çalışmasıyla bilinen bir şirket. Amiral gemisi telefonları S ve Note serisi gerçekten çok güçlü olsalar da fiyatlarının çok da uygun olmaması nedeniyle herkesin ilgisini çekmiyor. Bu durumu kendi lehine çevirip farklı güçlerde telefonlar üreten Samsung'un A serisi cihazları da orta seviyenin amiral gemileri olarak biliniyor.

Geekbench'te ortaya çıkan bilgilere göre A30, Galaxy A serisinin alt basamaklarında yer alacak olsa da A8 (2018)'de kullanılan Exynos 7885 işlemcisini kullanacak; bu da cihazın hiç de güçsüz olmayacağı anlamına geliyor. Samsung, yine aynı işlemcisini Galaxy A40'ta ve Galaxy M20 cihazlarında da kullanmayı planlarken bunun sebebi ise çok açık: orta seviyenin en üst işlemcisi olan Exynos 9610'a yer açmak.

Tekli çekirdekte 1321 ve çoklu çekirdekte 4142 puan alan cihazın (ve A serisinin kalanının) ne zaman tanıtılacağı hakkında kesin bir bilgi olmasa da S10 serisinden önce çıkmayacağı konusunda eminiz. Bazı kaynaklar Samsung'un yılın ilk yarısında 10 adet telefon tanıtacağını söylüyor olsa da bunun doğruluğunu anlamak için beklememiz gerekiyor.