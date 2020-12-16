Samsung Galaxy A32 5G İçin FCC Sertifikası Alındı

Bugüne kadarki en uygun fiyatlı Samsung 5G telefon olması beklenen Samsung Galaxy A32 5G için FCC sertifikası alındı. Telefonda hızlı şarj gibi özellikler de olacak.

Birkaç hafta önce yeni Samsung Galaxy A32 için hazırlanmış görselleri ortaya çıkmıştı. Şimdi de telefonu FCC sertifika sitesinde görüyoruz. Yapılan sertifika bilgisine göre Galaxy A32 5G adına sahip cihaz, 15 W hızlı şarj ile geliyor.

Daha önce ortaya çıkan söylentilere baktığımızda Galaxy A32 5G'nin şimdiye kadar Samsung markasıyla çıkan en uygun fiyatlı 5G bağlantı sağlayan modeli olacağı biliniyor. Sertifikada cihaz hakkında yeni bilgiler de bulunuyor.

Cihazın ismi onaylandı

FCC sertifikasına baktığımızda gelecek Galaxy A32 5G'nin model numarasının SM-A326J olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 15W şarj desteği de bulunacak. Listeleme ayırca telefonun n28/77/78 bant genişliğinde 5G desteği sunacağı da kesinleşti. Telefonda NFC desteği de olacak.

Tasarım görsellerine baktığımızda akıllı telefonun polikarbonat olduğu görülüyordu. Ön tarafta 6,5 inçlik bir ekran ve damla çentik şekilde bir kamera deliği bulunuyor. Samsung bu çentiklere Infinity-V adını veriyor. Akıllı telefon kutudan Android 11 tabanlı OneUI işletim sistemi ile geliyor.

Yeni gelecek olan Galaxy cihazda 4 arka kameralı bir sistem sunuyor. Kamera modülü daha önce segmentte yer alan cihazlardan çok daha farklı. Ana sensör 48 MP olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazda Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi olma ihtimali de bulunuyor.

5G cihazlar yayılıyor

Telefonun ölçüleri 164,2 x 76,1 x 9,1 mm olarak gösteriliyor. Galaxy A32 5G ile ilgili açıklanan bilgiler şimdilik bu kadar gözüküyor. Tabii ki telefonla ilgili yeni bilgiler açıklandıkça bizler de sizlerle paylaşacağız.

Samsung'un bu modeli ile birlikte 5G bağlantı kullanan cihazların daha geniş bir kitleye ulaşması için bir paylaşımda bulunacak. Bu telefon hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde bu telefon kaç paraya satışa çıkacak?