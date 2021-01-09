Samsung Galaxy A32 5G'nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un Galaxy A serisinde yer alacak olan yeni telefonu Galaxy A32 5G'nin render görselleri ve bazı donanım özellikleri ortaya çıktı. Peki, bu telefonda bizi ne gibi özellikler bekliyor?

Samsung'un kısa bir süre sonra yeni nesil amiral gemisi Galaxy S21 serisini tanıtması bekleniyor. Tabii sene içerisinde farklı segmentlere ait birçok cihaz çıkaran Güney Koreli şirketin çıkaracağı modeller Galaxy S21 ailesiyle sınırlı olmayacak.

Yine şirketin elinden çıkan ve gün yüzünü görecek olan bir cihaz da Galaxy A serisine ait olacak. Samsung'un çıkaracağı Galaxy A serisinin yeni modeli Galaxy A32 5G'nin render görselleri ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Peki, bunlar nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Galaxy A32 5G'nin render görselleri ve özellikleri

Galaxy A32 5G'nin render görselleri, bu konudaki güvenilir kaynaklardan bir tanesi olan ve Almanca yayın yapan Winfuture'dan geldi. Bu görsellere göre telefonun arka tarafında 4 adet kamera ve 1 adet LED flaş ışığı bulunuyor. Kameraların ve LED flaşın konumlandırması ise alt alta olacak şekilde gerçekleştirilmiş.

Telefonun ön tarafına bakıldığında 6,5 inçlik ekranın orta üst tarafında selfie kamerasına ev sahipliği yapan damla çentik tasarımının kullanıldığı görülüyor. Alt kısımda kalan ekran çerçevesi nispeten biraz kalın olan cihazın parmak izi okuyucu sensörü yan tarafta bulunuyor.

Peki, donanım özellikleri kısmında kullanıcıları neler bekliyor? Gücünü Dimensity 800U SoC'den alacağı düşünülen cihaz, 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. İşletim sistemi tarafında Android 11 kullanacak olan cihaz, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleriyle birlikte gelecek.

Telefonun arka tarafında 4 kamera bulunduğundan bahsetmiştik. Bunlar arasından ana kamera 48 MP olacak. Diğer üçü ise ultra geniş açılı sensör, makro lens ve derinlik sensörü olacak. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası, 15 W şarj desteğiyle birlikte gelecek.