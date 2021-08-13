Samsung Galaxy A52S'in Ortaya Çıkan Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy A52s, iddialar kapsamında tüm detayları ve fiyatı ile sızdırıldı. Buna göre telefon, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Galaxy A52'nin performans açısından geliştirilmiş bir versiyonu olacak. Peki bu telefon, Samsung hayranlarına neler vadediyor?

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı yeni telefonları Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'ü duyuran Samsung, akıllı telefon kategorisindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu bağlamda, Samsung'un üzerinde çalıştığı modellerden bir tanesi Galaxy A52s ve bu model, ülkemizde çok satacak gibi görünüyor. Peki Samsung Galaxy A52s, tüketicilere neler sunacak?

Samsung, üzerinde çalıştığı Galaxy A52s ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu akıllı telefon, geçtiğimiz aylarda duyurulan Galaxy A52'nin geliştirilmiş bir versiyonu olacak. Telefonla ilgili olarak şu ana dek sızdırılan bilgiler ise Samsung'un daha çok performans iyileştirmesine odaklanacağını gözler önüne seriyor. İddialara göre Samsung Galaxy A52s, Qualcomm Snapdragon 778G işlemci ile gelecek. Galaxy A52'nin Snapdragon 720G işlemcisi ile Snapdragon 778G işlemcisini kıyasladığımızda, performansın önemli oranda iyileştirilmiş olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Tasarım, Galaxy A52 ile neredeyse aynı olacak

Kaynağımız olan Roland Quandt'ın derlediği bilgilere göre Galaxy A52s, Avrupa ülkelerinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Ancak cihazın bazı bölgelerde 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kombinasyonu ile de satışa sunulabileceği ifade ediliyor. Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü ile gelecek telefonun bataryasının ise 4.500 mAh kapasiteli olup, 25 watt hızlı şarj desteği ile geleceği ifade ediliyor. Galaxy A52s'in ekran özellikleri ise Galaxy A52 ile birebir aynı olacak. Yani tüketicilere, 120 Hz tazeleme oranı ve FHD+ çözünürlük değerine sahip, 6,5 inç boyutlu Super AMOLED ekran sunulacak.

Samsung Galaxy A52s'in sahip olması muhtemel kamera özelliklerine baktığımızda, 64 MP ana kamerayı görüyoruz. Bu ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP de derinlik odaklı kamera eşlik edecek. Özetle yeni telefonun kamera kurulumu da Galaxy A52 ile aynı olacak. Telefonun renk seçenekleri konusunda ise Samsung'un nane yeşili, mavi ve moru tercih edeceği iddia ediliyor.

Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy A52s modeli için tahmin edilen fiyat ise 449 euro. Peki siz, Galaxy A52s'in sızdırılan teknik özellikleri ile fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu telefonu satın almak için birkaç ay daha beklemeye değer mi yoksa alternatiflere bakılmalı mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...