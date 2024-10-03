Samsung'un orta segment için sunacağı yeni akıllı telefonu Galaxy A56 5G'nin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Telefon, kendi klasmanında en çok listesine girmeye aday gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un orta segment için yeni bir telefon için kolları sıvadığı biliniyor. Bu akıllı telefon, "Galaxy A56 5G" olarak anılacak ve kendi segmentinde en çok ilgi gören modellerden bir tanesi olacak.

Şimdiyse Galaxy A56 5G, Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Böylelikle akıllı telefonun işlemcisi ve GPU'su gibi özellikleri netleşmiş oldu. Öte yandan; Geekbench testleri ile bu telefonun sunabileceği performans da kabaca gün yüzüne çıkmış oldu.

Samsung Galaxy A56 5G'nin Geekbench sonuçları şöyle:

Samsung Galaxy A56 5G, girdiği Geekbench testlerinde tek çekirdekli işlemler için 1.353, çok çekirdekli işlemler içinse 3.832 puan almayı başardı. Bu sonuçlar, akıllı telefonun Exynos 1480 işlemcili Galaxy A55 5G'den daha iyi performans sunacağını gözler önüne seriyor.

Geekbench'te yayımlanan veriler, Samsung Galaxy A56 5G'de Exynos 1580 işlemci bulunacağını gözler önüne seriyor. Bu işlemcide 2.91 GHz'de çalışan tek çekirdek, 2.60 GHz'de çalışan 3 çekirdek ve 1.95 GHz'de çalışan 4 çekirdek bulunacak. Android 15 ile çalışacak akıllı telefonda 8 GB RAM'in yanı sıra Xclipse 540 GPU bulunacak. RDNA 3 mimarisi üzerine inşa edilen GPU, grafik performansı ile de mest edecek.