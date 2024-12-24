Tanıtımı yaklaşan Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A56 5G, Bluetooth 5.4 desteği ve gelişmiş donanımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Samsung'un yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy A56 5G, Bluetooth SIG sertifikasını alarak çıkışına bir adım daha yaklaştı. Bluetooth 5.4 desteğiyle donatılan cihaz, SM-A566B_DS model numarasıyla global pazara sunulacak.

Galaxy A56 5G, Samsung'un orta sınıf telefonlar arasında önemli bir yer edinmesi beklenen yeni üyesi olarak dikkat çekiyor.

Galaxy A56 5G'nin yeni tasarım detayları

CAD tabanlı renderlar, telefonun düz çerçeve ve yuvarlatılmış köşelere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ekranda ortalanmış bir delikli kamera bulunuyor. Çerçevenin sağ tarafında yükseltilmiş bir alan yer alıyor ve burada güç butonu ve ses tuşları bulunuyor. Telefonun arka tarafında ise, hafifçe yükseltilmiş bir kamera modülü yer alıyor ve üçlü kamera dizilimi üst sol köşede dikey olarak sıralanmış.

Yeni Galaxy A56 5G'nin donanımı, önceki modeline göre bazı önemli gelişmeler sunuyor. Cihaz, 45W hızlı şarj desteği ve Exynos 1580 işlemci ile güçlendirildi. Ayrıca, Bluetooth 5.4 ile daha güçlü ve güvenilir bağlantılar sağlanacak. Bu özellikler, cihazın kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirecek gibi görünüyor. Samsung'un lansman takvimiyle ilgili bazı değişiklikler olabileceği gündemde. Galaxy A55, 2024 Mart ayında sunulurken Galaxy A56 5G'nin daha erken bir tarihte çıkması bekleniyor. ncak, bu değişikliğin kalıcı olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.