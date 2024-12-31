Samsung'un orta segmentin kralı olabilecek yeni telefonu Galaxy A56'nın özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, amiral gemisi seviyesinde şarj hızı sunacak.

Herkesin gözü Samsung’un ocakta tanıtacağı amiral gemisi telefonları Galaxy S25 serisinde olsa da şirket, aynı zamanda yeni bütçe dostu cihazlar üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Bunlardan en çok merak edilenlerden biri de hiç şüphesiz Galaxy A56. Bu telefon, Türkiye’ye de gelecek.

Bugün Galaxy A56’nın şarj hızından ekranına kadar birçok detayı hakkında yeni bilgiler geldi. Sızıntıda, cihazın gerçekten de orta segmentin kralı olabileceği görüldü.

Amiral gemisi cihazlarla aynı şarj hızını sunacak

Sızıntıya göre delikli ekran tasarımıyla gelecek Galaxy A56’da 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip bir Dynamic AMOLED ekran göreceğiz. Boyutuna dair bir şey söylenmemiş ancak muhtemelen 6,6 inç olacak. Arka tarafının cam olacağı ve alüminyum çerçeve kullanacağı da eklenmiş.

Yeni iddiada telefonun işlemcisinin Exynos 1580 olacağını söylüyor. Bu çip, 8 ve 12 GB RAM seçenekleriyle eşleştirilecekmiş. Depolama tarafında ise 128/256 GB seçeneklerini görebilirmişiz. Kameranın ise arkada 50 MP, 12 MP, 5 MP olması, önde ise 12 MP olması bekleniyor.

En çok dikkat çeken yerlerden biri olan bataryasına gelelim. Buna göre telefonda 5000 mAh’lik gayet büyük diyebileceğimiz kapasitede bir batarya göreceğiz. Şarj hızı ise Samsung’un amiral gemisi S Ultra cihazlarda gördüğümüz 45W olacak. Yani uygun fiyata amiral gemisi seviyesinde şarj hızı sunulacak. Bu gerçekten kullanıcıları çok mutlu edecek bir haber.

Telefon hakkında paylaşılan bilgiler bu kadar. Cihazın çıkış tarihi hakkında resmî bir bilgi yok ancak önümüzdeki birkaç ay içinde olacağını söyleyebiliriz. Tahmini fiyatı ise 550 dolar civarlarında. Bu da iddialı olacağının bir başka göstergesi.

Samsung Galaxy A56 muhtemel özellikleri