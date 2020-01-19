Samsung Galaxy A60 ve M40 İçin Android 10 Yolda

Geçtiğimiz aylarda amiral gemisi telefonları için Android 10 güncellemesini yayınlayan Samsung, şimdi de orta sınıfta yer alan Galaxy A60 ve Galaxy M40 modelleri için Android 10 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, piyasada bulunan hemen hemen tüm amiral gemisi akıllı telefonları için Android 10 güncellemesini yayınladı. Şimdiyse sıra şirketin A ve M serisinde yer alan orta sınıf telefonlarına geldi. Bu noktada Galaxy M20 ve M30, aralık ayında ilk OTA’larını almaya başlamış ve birkaç gün önce Galaxy M30s’in yeni bir Wi-Fi sertifikası aldığı ortaya çıkmıştı.

Görünüşe göre Koreli firmanın Android 10 alacak telefonlar listesinde sırada Galaxy A60 ve M40 bulunuyor. Android 10 güncellemesi noktasında Samsung, Galaxy A60 için Nisan 2020 ve M30 için de Mart 2020 tarihlerini planlamıştı. Ancak son edinilen bilgilere göre telefonlar, Android 10 güncellemesine beklenenden daha önce kavuşacak.

Samsung, Galaxy A60 ve M40 için Android 10 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor:

Bildiğiniz gibi Android cephesinde telefonların en yeni güncellemeyi almasındaki en zor adım sertifikasyon ve yasal zorluklar oluyor ancak yeni sızıntılara göre Android 10 güncellemesini alacak olan M40 ve A60 modelleri Wi-Fi Alliance sertifikalarını almış gibi görünüyor. Bu durumda One UI 2.0 OTA güncellemesinin de yakın bir tarihte geleceğini söyleyebiliriz.

Telefonların özelliklerine kısaca değinecek olursak her iki telefon da gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alıyor. 6,3 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefonlar, pil kısmındaysa 3,500 mAh’lik bir batarya kullanıyor. Bununla birlikte her iki cihazda da 6 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama bulunduğunu da hatırlatalım.

Telefonların Android 10 güncellemelerini ne zaman alacağına dair henüz Samsung cephesinden yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Yine de bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.