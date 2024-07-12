Samsung, Galaxy Fold6 ile Gelen Yeni Yapay Zekâ Özelliklerini Eski Telefonlara da Getirecek

1 dk okuma süresi
5
2
1
1
1
Samsung, Galaxy AI için duyurduğu yeni özelliklerin, eski telefonlara da geleceğini açıkladı. Şirket, yeni özellikler için tarih bilgisi de paylaştı. Peki Galaxy AI yeni özellikleri, hangi eski telefonlara gelecek?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy AI'a da değindi. Şirket, Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 ile gelecek One UI 6.1.1'in, yepyeni özelliklerle donatılacağını duyurdu.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsung, One UI 6.1.1 ile gelecek yeni Galaxy AI özelliklerinin eski telefonları da kapsayacağını duyurdu. Üstelik Samsung, yeni özelliklerin kullanıcıya ulaşacağı tarihle ilgili de bilgi verdi.

One UI 6.1.1, Aralık 2024'te "eski" modellere de sunulacak

Galaxy AI

Samsung'un üst düzey yöneticilerinden Annika Bizon tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy AI'ın en yeni özelliklerine ev sahipliği yapan One UI 6.1.1, Aralık 2024 gibi nispeten eski cihazlara da sunulacak. Peki burada kast edilen "eski" modeller hangileri?
İLGİLİ HABER

Samsung'un Akıllı Yüzüğü Galaxy Ring, Tüm Telefonlarla Çalışmayacak! Samsung Galaxy Ring Uyumlu Tüm Telefonlar

Galaxy AI özelliklerinin tamamının sunulacağı modellerden biri, tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S24 serisi. Ailenin tüm üyeleri, en yeni özelliklere erişim imkânı yakalayacak. Ayrıca Samsung Galaxy S23 serisi başta olmak üzere Galaxy AI özelliklerini destekleyen modeller, çok büyük olasılıkla duyurulan son özelliklerin bir bölümünü alacak. Tüm bunların netleşmesi için Samsung'dan gelecek diğer açıklamaları beklemek gerekecek.

Galaxy AI desteğine sahip olan Samsung Galaxy telefonlar:
İLGİLİ HABER

Galaxy AI, Daha Çok Samsung Modeline Geliyor: İşte Yapay Zekâ Özelliklerine Kavuşan Cihazlar

Samsung Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 için hazırladığımız ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-fold-6-flip-6-galaxy-ai-features-coming-older-devices/
5
2
1
1
1
Emoji İle Tepki Ver
5
2
1
1
1

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler