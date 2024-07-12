Samsung, Galaxy AI için duyurduğu yeni özelliklerin, eski telefonlara da geleceğini açıkladı. Şirket, yeni özellikler için tarih bilgisi de paylaştı. Peki Galaxy AI yeni özellikleri, hangi eski telefonlara gelecek?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy AI'a da değindi. Şirket, Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 ile gelecek One UI 6.1.1'in, yepyeni özelliklerle donatılacağını duyurdu.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsung, One UI 6.1.1 ile gelecek yeni Galaxy AI özelliklerinin eski telefonları da kapsayacağını duyurdu. Üstelik Samsung, yeni özelliklerin kullanıcıya ulaşacağı tarihle ilgili de bilgi verdi.

One UI 6.1.1, Aralık 2024'te "eski" modellere de sunulacak

Samsung'un üst düzey yöneticilerinden Annika Bizon tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy AI'ın en yeni özelliklerine ev sahipliği yapan One UI 6.1.1, Aralık 2024 gibi nispeten eski cihazlara da sunulacak. Peki burada kast edilen "eski" modeller hangileri?

Galaxy AI özelliklerinin tamamının sunulacağı modellerden biri, tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S24 serisi. Ailenin tüm üyeleri, en yeni özelliklere erişim imkânı yakalayacak. Ayrıca Samsung Galaxy S23 serisi başta olmak üzere Galaxy AI özelliklerini destekleyen modeller, çok büyük olasılıkla duyurulan son özelliklerin bir bölümünü alacak. Tüm bunların netleşmesi için Samsung'dan gelecek diğer açıklamaları beklemek gerekecek.

Galaxy AI desteğine sahip olan Samsung Galaxy telefonlar:

Samsung Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 için hazırladığımız ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz