Geçtiğimiz günlerde yeni ikisi bir arada bilgisayarı Galaxy Book Flex 2'yi tanıtan Samsung, bilgisayar için iki video yayınladı. Bu videolardan birisi bilgisayarın kutu açılışıyken diğeri kullanımına odaklandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarını tanıtmıştı. Hem tablet hem dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilecek olan ürün, pek çok güzel özelliği de beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz gün şirket, bu bilgisayarın 5G destekli versiyonu Galaxy Book Flex 2 5G'nin ilk videolarını yayınladı.

Samsung tarafından yayınlanan videolarda Samsung Galaxy Book Flex 2 5G kutusundan çıkarılıyordu. Bilgisayarın kutu içeriği bilgisayarın kendisi, S Pen kalemi, adaptörü ve kılavuzları dışında başka bir şey içermiyor. Samsung, bilgisayarın ilk defa nasıl çalıştırılacağını da kısa bir şekilde gösterdi.

Samsung'dan yeni Galaxy Book Flex 2 videoları:

Şirketin yayınladığı ikinci videodaysa Samsung Galaxy Flex 2 5G'nin kullanımına değinildi. Samsung, videoda kamera özelliklerinden bazılarını, bilgisayar üstünde not almayı ve oluşturulan notun nasıl paylaşılabileceğini gösterdi. Teknoloji devinin paylaştığı videolar YouTube kullanıcıları tarafından da beğenildi.

Samsung'un yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı Galaxy Book Flex 2 5G, 13,3 inçlik Full HD dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor. Bilgisayarın donanım bölümünde bizi 11. nesil Intel i5 veya i7 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar SSD depolama karşılıyor. Bilgisayar, 13 MP'lik bir kamerayı ve 720p çözünürlüğünde bir webcam'i de içerisinde barındırıyor.

69,7 WHr bataryaya sahip olan Samsung Galaxy Book Flex 2'nin fiyatıysa can yakıyor diyebiliriz. Fazlasıyla işlevsel olan bu bilgisayarı satın almak için cebinizden 1.680 dolar (13.000 TL + vergiler) çıkması gerekiyor. Eğer 5G desteğine sahip olmak istiyorsanız bu miktar en az 2.500 dolar (19.300 TL + vergiler) oluyor.