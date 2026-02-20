Samsung, Yeni Kablosuz Kulaklığı Galaxy Buds 4'ün Lansman Tarihini Resmen Açıkladı!

Samsung, Kanada'daki internet sitesinde bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme ile önümüzdeki hafta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak ürünler resmî olarak duyurulmuş oldu. İşte detaylar...

Teknoloji tutkunları, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 25 Şubat'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğine odaklanmış durumda. Bu etkinlik, firmanın 2026 model amiral gemisi telefonları olan Galaxy S26 ailesine ev sahipliği yapacak. Ayrıca bugüne kadar tüm sektör kaynakları, yepyeni Galaxy Buds kulaklıkların da bu etkinlikte duyurulacağına inanıyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsung, Kanada'daki internet sitesinde Galaxy Unpacked için oluşturduğu sayfayı güncelledi. Bu güncelleme ile merakla beklenen o sorunun cevabı da resmî olarak açıklanmış oldu. Evet; Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro, 25 Şubat'taki etkinlikte duyurulacak.

Peki başka bir ürün olacak mı?

Samsung Kanada internet sitesinde yer alan açıklamada, sadece Galaxy S26 ailesi ile Galaxy Buds 4 ailesinden bahsediliyor. Bazı kaynaklar, Galaxy Watch serisinin en yeni üyeleri için birkaç ay daha bekleyeceğimizi söylüyorlar. Öte yandan; Samsung Galaxy S26 Edge modelinin de önümüzdeki hafta duyurulması beklenmiyor. Tabii Samsung, elbette bir sürpriz yapabilir.

Samsung'un 2026 yılındaki ilk Galaxy Unpacked etkinliği, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Şirket, ABD'de gerçekleştireceği etkinliği YouTube ve resmî internet sitesi üzerinden canlı yayınla tüm dünyaya aktaracak. Biz de Webtekno olarak Galaxy Unpacked etkinliğini yakından takip ediyor olacağız.