Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Samsung, Yeni Kablosuz Kulaklığı Galaxy Buds 4'ün Lansman Tarihini Resmen Açıkladı!

Samsung, Kanada'daki internet sitesinde bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme ile önümüzdeki hafta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak ürünler resmî olarak duyurulmuş oldu. İşte detaylar...

Samsung, Yeni Kablosuz Kulaklığı Galaxy Buds 4'ün Lansman Tarihini Resmen Açıkladı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Teknoloji tutkunları, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 25 Şubat'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğine odaklanmış durumda. Bu etkinlik, firmanın 2026 model amiral gemisi telefonları olan Galaxy S26 ailesine ev sahipliği yapacak. Ayrıca bugüne kadar tüm sektör kaynakları, yepyeni Galaxy Buds kulaklıkların da bu etkinlikte duyurulacağına inanıyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsung, Kanada'daki internet sitesinde Galaxy Unpacked için oluşturduğu sayfayı güncelledi. Bu güncelleme ile merakla beklenen o sorunun cevabı da resmî olarak açıklanmış oldu. Evet; Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro, 25 Şubat'taki etkinlikte duyurulacak.

Peki başka bir ürün olacak mı?

Başlıksız-1

Samsung Kanada internet sitesinde yer alan açıklamada, sadece Galaxy S26 ailesi ile Galaxy Buds 4 ailesinden bahsediliyor. Bazı kaynaklar, Galaxy Watch serisinin en yeni üyeleri için birkaç ay daha bekleyeceğimizi söylüyorlar. Öte yandan; Samsung Galaxy S26 Edge modelinin de önümüzdeki hafta duyurulması beklenmiyor. Tabii Samsung, elbette bir sürpriz yapabilir.

Samsung Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun Tasarımları Ortaya Çıktı: Neler Değişecek? Samsung Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun Tasarımları Ortaya Çıktı: Neler Değişecek?

Samsung'un 2026 yılındaki ilk Galaxy Unpacked etkinliği, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Şirket, ABD'de gerçekleştireceği etkinliği YouTube ve resmî internet sitesi üzerinden canlı yayınla tüm dünyaya aktaracak. Biz de Webtekno olarak Galaxy Unpacked etkinliğini yakından takip ediyor olacağız.

Samsung Kablosuz Kulaklık Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com