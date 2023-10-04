Samsung, Galaxy Tab S9 ailesinin FE versiyonlarını duyurdu. İki modelle karşımıza çıkan şirket, pek çok tüketiciyi memnun etmeyi başaracak bir başlangıç fiyatı açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Tab S9 ailesinin uygun fiyatlı versiyonu olan Galaxy Tab S9 FE ile Galaxy Tab S9 FE+'ı duyurdu. Amiral gemisi tabletlerin bir nebze sadeleştirilmiş versiyonları olarak karşımıza çıkan tabletler, fena sayılmayan fiyatlarıyla ilgi görmeyi başaracaklar gibi duruyor. Gelin hep birlikte Samsung'un yeni tabletlerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy Tab S9 FE'de 10.9 inç, Galaxy Tab S9 FE+'ta ise 12.4 inç ekran bulunuyor. Bu ekranlar, kabul edilebilir çerçeve kalınlığına sahip. Tabletlerin her ikisi de 90 Hz tazeleme oranı sunan LCD ekranlara ev sahipliği yapıyor. Tabletlerin selfie ile video konferans için kullanılan ön kameraları, 12 MP çözünürlük sunuyor ve ultra geniş açı desteğine sahip. IP68 sertifikasına da sahip olan tabletler, kutularından S Pen ile çıkacaklar.

Karşınızda Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung'un yeni tabletleri, Exynos 1380 işlemciden güç alıyorlar. Baz modelde 6 GB'den başlayan RAM seçeneği, Plus modelde ise 8 GB'den başlıyor. Depolama alanı cephesinde ise her iki model de 256 GB'ye kadar destek sunuyor. Galaxy Tab S9 FE 8.000 mAh, Galaxy Tab S9 FE+ ise 10.090 mAh kapasiteli bataryalarla donatıldı. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteğine sahip olan tabletler, Wi-Fi veya 5G bağlantı destekli versiyonlar hâlinde satışa sunulacak. AKG tarafından üretilen hoparlörlerle donatılan tabletin Dolby Atmos desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Galaxy Tab S9 FE+'ta çift arka kamera bulunuyor

Samsung, Galaxy Tab S9'un FE modellerinde iki farklı kamera kurulumu kullandı. Bu bağlamda; baz modelde sadece 8 MP çözünürlük sunan ana kamerayı görüyoruz. Galaxy Tab S9 FE+ versiyonda ise buna ek olarak yine 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Yapay zekâ ile desteklenen kameralar, bir tablet için oldukça yeterli deneyim sunacak.

Samsung Galaxy Tab S9 FE teknik özellikleri:

Özellik Galaxy Tab S9 FE Galaxy Tab S9 FE+ Ekran 10.9 inç, LCD, 90 Hz 12.4 inç, LCD, 90 Hz İşlemci Exynos 1380 Exynos 1380 RAM 6-8 GB 8-12 GB Depolama 128-256 GB 128-256 GB Ön Kamera 12 MP 12 MP Arka Kamera 8 MP 8 MP + 8 MP Batarya 8.000 mAh 10.090 mAh İşletim Sistemi Android 13 Android 13 Bağlantı 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Boyutlar 165.8 x 254.3 x 6.5 mm, 523 gram 185.4 x 285.4 x 6.5 mm, 627 gram

Samsung Galaxy Tab S9 FE fiyatı:

Samsung, Galaxy Tab S9 FE serisinin başlangıç fiyatını 449 dolar olarak açıkladı. Plus modelin fiyatı ise henüz açıklanmamış durumda.