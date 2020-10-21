Samsung Galaxy Z Fold Lite Özellikleri, Çıkış Tarihi, Fiyatı

Samsung, Galaxy Z serisiyle yakalamaya başladığı başarıyı devam ettirmek istiyor. Ancak önemli bir sorun var: Katlanabilir telefonlar hâlâ çok pahalı. Samsung'un bu gidişe son vermeyi amaçladığı yeni bir telefonu gündemde. Sizin için Galaxy Fold Lite özelliklerini ve çıkış tarihini derledik.

Katlanabilir akıllı telefonlar, son birkaç senedir deneme yanılma yöntemiyle piyasaya sürülüyor ve telefonların henüz gerçek formlarını yakalayamadıklarını söyleyebiliriz. Durum böyle olunca ve bu genellikle sorunlu telefonlara bir de astronomik rakamlar istenilince, çoğunlukla kullanıcıların ilk tercihi katlanabilir telefonlar olmuyor. Daha önce Huawei ve Samsung'un bu konuda öncü şirketler olmalarını sağlayan birkaç modelini gördük. Ancak hepsi yüksek fiyatlar nedeniyle özellikle ülkemizde tercih edilmediler.

Fakat yine de katlanabilir telefonlar eksik yanları olsa dâhi görmekten ve gelişimini izlemekten heyecan duyduğumuz bir teknoloji. Katlanabilir telefon pazarına erken giren akıllı telefon devlerinden olan Samsung ise bir dizi yeni katlanabilir telefonu tanıtmaya hazırlanıyor. Gelin hep beraber bu telefonlardan uygun fiyatlı olarak lanse edilen Galaxy Fold Lite özelliklerine, fiyatına ve çıkış tarihine dair bilgileri derledik.

Samsung Galaxy Fold Lite hakkında tüm dedikodular ve bilinenler:

Galaxy Fold Lite’ın alabileceği muhtemel isimler

Ortaya çıkan tasarımsal özellikler

Şu ana kadar bilinen ekran özellikleri

Muhtemel donanımsal ve teknik özellikler

Samsung Galaxy Fold Lite çıkış tarihi

Samsung Galaxy Fold Lite fiyatı

Galaxy Fold Lite’ın alabileceği muhtemel isimler:

Her ne kadar Samsung’un ucuz katlanabilir telefon modeli Galaxy Fold Lite adı altında ortaya çıkmış olsa da bu resmi bir isim değil. Bu nedenle bütçe dostu katlanabilir telefonu başka isimler ile görebiliriz. Samsung, 2020 yılının başlarında Bloomberg’e verdiği bir röportajda, gelecek katlanabilir telefonlarını Galaxy Z ibaresi altında isimlendireceklerini söylemişti.

Bu röportajın ardından çıkan Galaxy Z Fold 2, bu açıklamaları destekler nitelikte olmuştu. Eğer Samsung, Galaxy Z sersini devam ettirmekte bu denli kararlıysa, büyük ihtimalle ucuz katlanabilir telefon Fold Lite, Galaxy Z Fold Lite ismiyle piyasaya çıkabilir. Bunun yanı sıra Samsung, daha önceki ucuz akıllı telefon modellerinde kullandığı “E” ibaresini de Lite yerine kullanabilir. Sonuç olarak 2021 yılında, Galaxy Z Fold E veya Galaxy Z Fold Lite isimlerinden birini göreceğiz gibi duruyor.

Ortaya çıkan tasarımsal özellikler:

Galaxy Fold Lite’ın tasarımına baktığımızda, Samsung’un maliyetleri kısmak için yaptığı değişiklikleri daha rahat görebiliyoruz. Bildiğiniz üzere Galaxy Fold, kapandığında çerçevesiz büyük bir dış ekrana sahipti ve normal bir akıllı telefon gibi görünüyordu. Açıldığında ise içindeki 7.3 inçlik ekran kullanıcılara oldukça geniş bir görsel alan sunuyordu. Konuşulanlara göre Galaxy Fold Lite’da bu dış ekran küçültülecek ve küçük bir bilgi ekranı hâlinde bulunacak.

LetsGoDigital tarafından keşfedilen Samsung’un aldığı patent tasarımında görüldüğü üzere, Galaxy Fold Lite’ın dış ekranı, uzun ince bir bildirim çubuğu ekranından ibaret olacak gibi duruyor. Ayrıca ortaya çıkan Galaxy Fold Lite’ın alüminyum ve camdan oluşacağı bilgisi, bu patent tasarımını destekler nitelikte. Ayrıca keşfedilen patent bilgilerinde tasarımın su geçirmez olacağı bilgisi de yer alıyordu. Fakat su geçirmeme özelliğinin Fold Lite modeline entegre edileceği pek muhtemel görünmüyor.

Şu ana kadar bilinen ekran özellikleri:

İlk çıkan Galaxy Fold modelinin başarısız olmasının en büyük nedenlerinden biri de iç ekranın plastik kaplama olarak üretilmesiydi. Daha sonradan Samsung, Ultra Thin Glass (Ultra ince cam) teknolojisini kullanarak Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerinde bu sorunu ortadan kaldırmıştı. Fakat neredeyse 1.000 dolarlık maliyet düşüşü, büyük ihtimalle Galaxy Fold Lite’ın; UTG değil yine orijinal Fold modelinde olduğu gibi plastik ekran ile geleceğine işaret ediyor.

İç ekrana baktığımızda ise Galaxy Z Fold 2, 7,6 inçlik bir iç ekran ile satışa sunulmuştu. Fakat orijinal Fold modeli 7,3 inçlik ekrana sahipti. Galaxy Fold Lite’ın da bu boyutları üç aşağı beş yukarı koruyacağı düşünülüyor. Bu doğrultuda en kötü ihtimalle Galaxy Fold Lite’ın iç ekranı 7,0 inç civarında olacaktır. Ayrıca dış ekranın bulunmaması, iç ekranı daha büyük yapmak için ekstra maliyet açığını kapatabiliyor.

Muhtemel donanımsal ve teknik özellikler:

Galaxy Fold Lite modeli ile bildiklerimizin neredeyse hepsi, telefonları sızdırma konusunda efsane bir isim olan Max Weinbach’ın tweetlerinden geliyor. Max Weinbach’ın yaptığı açıklamalara göre Galaxy Fold Lite, bir önceki alt başlıkta da belirttiğimiz gibi UTG yerine plastik kaplama bir ekran kullanacak ve 1.099 dolar fiyat etiketinden satışa sunulacak.

Depolama alanına baktığımızda Galaxy Fold Lite; ilk Fold modelinin yarısı, Galaxy Z Flip modelinin aynısı olan 256 GB dâhili depolama alanına sahip olacak. İşlemci yönünden ise Samsung ilginç bir maliyet düşürme taktiği izliyor. Muhtemel olarak Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacak olan Galaxy Fold Lite, her ne kadar bu işlemci 5G desteğine sahip olsa da 5G bağlantı sunmayacak . Bunun nedeni ise Snapdragon 865’in entegre modeminde 5G bağlantısı olmaması. 5G bağlantısı bu işlemciye ekstra olarak dâhil edilen X55 5G Modem ile sağlanıyor.

Samsung sadece Snapdragon 865’e para ödeyip, ekstra 5G modeme para ödemeyerek maliyetlerini ilginç bir şekilde kısmayı planlıyor. Fakat daha önceki katlanabilir telefonlarında kullandığı Snapdragon 855 modeli gayet iyi bir performans sağlıyordu.Bu nedenle akıllara Samsung neden Snapdragon 855 kullanıp ekran kısmına daha çok bütçe ayrımadı? Sorusu geliyor. Kameralar kısmında ise Galaxy Fold Lite’ın kaç adet lens bulunduracağı henüz biliniyor. Aynı şekilde orijinal Fold versiyonun sahip olduğu 4.380 mAh’lik bataryanın bu modelde kullanılıp kullanılmayacağı henüz kesin değil.

Samsung Galaxy Fold Lite çıkış tarihi:

2020 Ağustos ayında Samsung’un yaptığı “Galaxy Unpacked” etkinliğinde, Galaxy Z Fold 2, Note 20 serisi ve diğer cihazlarla birlikte akıllı telefon dünyasının en ucuz katlanabilir telefonu olacak Galaxy Fold Lite’ın da tanıtılması bekleniyordu. Fakat Samsung, sürpriz bir şekilde bütçe dostu katlanabilir telefonunun tanıtımını erteledi.

Tanıtımı genel olarak 2021 yılına ertelenen Galaxy Fold Lite’ın, 2021 yılının hangi çeyreğinde tanıtılacağı ise kesin olarak belirtilmemiş durumda. Fakat akıllı telefon dünyası, Galaxy Fold Lite’ın 2021 Mart ayı civarında, Galaxy S21 (veya Galaxy S30) ile birlikte tanıtılacağını öngörüyor. 2021 Mart ayı civarında orijinal Galaxy Fold’un çıkışının üzerinden tam 2 yıl geçmiş olacak. Bu yüzden 2021 Mart, uygun bir tarih gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Fold Lite fiyatı:

Ülkemizde en problematik olan konulardan biri de bildiğiniz üzere fiyat ve şirketlerin izledikleri fiyat politikası. Şirketlerin mevcut döviz kuruna göre telefonların fiyatlarını TL’ye çevirip satması ve fiyatların üzerine bir de %50 gümrük vergisi, %20 ÖTV ve %20 KDV gibi diğer vergilerin eklenmesi kullanıcıları bir hâyli zora sokuyor.

Orijinal Galaxy Fold, 1.980 dolarlık çıkış fiyatı ile dünyanın her yerindeki kullanıcıları zora sokmuştu ve katlanabilir telefon teknolojisini kullanmak isteyen ve bekleyen birçok kullanıcıyı hayal kırıklığını uğratmıştı. Daha sonra çıkan Galaxy Z Flip 1.380 dolardan çıkarak bir nebze kullanıcıların beğenisini yaklamayı başarmıştı. Şu an konuşulan Galaxy Fold Lite’ın ise 1.100 veya 900 dolardan satışa sunulacağı söyleniyor.

Evet 1.100 veya 900 dolar, vergileri ve güncel döviz kurunu düşündüğümüzde hâlâ astronomik bir rakam, fakat fiyatın 1.980 dolardan neredeyse yarıya inmesi, özellikle katlanabilir akıllı telefon pazarı için önemli ve güzel bir gelişme.

Şu an için genel olarak Galaxy Fold Lite katlanabilir telefon tamamen dedikodulardan ve öngörülen özelliklerden ibaret. 2021 yılına yaklaştıkça Galaxy Fold Lite hakkında hep beraber daha çok bilgiye sahip olacağız gibi duruyor. Sizler şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda Galaxy Fold Lite hakkında neler düşünüyorsunuz?