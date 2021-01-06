Samsung Galaxy M02s Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy M02s, giriş seviye özelliklerini uygun fiyatla birleştiren bir akıllı telefon olarak duyuruldu. Üçlü arka kamerası ve oldukça büyük ekranı ile öne çıkan akıllı telefon, giriş seviyenin en popüler modellerinden biri olmaya aday.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giriş seviyedeki en yeni akıllı telefonu olan Galaxy M02s’i resmen duyurdu. Samsung’un 2021 yılı içinde piyasaya sürecek olduğu en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri olması muhtemel Galaxy M02s, buna karşın bazı dikkat çekici özelliklerle geliyor.

İlk olarak tasarımını ele alacak olursak; Galaxy M02s pek çok güncel Samsung akıllı telefonun aksine delikli bir ekran yerine damla çentikli bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkıyor. Cihazın arka tarafına baktığımızda ise hoş diyebileceğimiz bir tasarıma sahip plastik bir yüzey ve dikdörtgen bir modülün içine yerleştirilmiş üçlü kamera görüyoruz.

Samsung Galaxy M02s, seviyesinin en şık tasarımlarından birine sahip

Yeni Samsung Galaxy M02s, 6,5 inç büyüklüğünde 1.560 x 720 piksel çözünürlük sunan HD+ bir ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm’un giriş seviyedeki popüler işlemcilerinden Snapdragon 450’den alan akıllı telefonun kalbinde Adreno 506 GPU, 4 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Galaxy M02s’in en dikkat çekici özelliklerinden biri de üçlü arka kamera kurulumu. 13 MP’lik bir ana kameraya sahip olan cihaz, bu kamerayı 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera ile destekliyor. Ayrıca ekranda bulunan damla çentiğin içinde de f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP selfie kamerası yer aldığını söyleyelim.

Samsung Galaxy M02s özellikleri

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 6,5 inç HD+

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.000 mAh, 15W şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Samsung Galaxy M02s fiyatı

Siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak Samsung Galaxy M02s, duyurulduğu Nepal’de 15.999 Nepal Rupisi yani yaklaşık 1000 TL fiyat etiketine sahip. Ancak cihazın ülkemize gelmesi halinde döviz kuru ya da vergilerin etkisiyle daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olma ihtimali bulunuyor.